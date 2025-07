3-1 con il Brasile, l'Italia, l'Italia del volley femminile vince la Nations League

L'Italia di Julio Velasco ha vinto la World League di pallavolo femminile battendo in finale a Lodz, in Polonia il Brasile per 3-1 con parziali di 25-22, 18-25, 25-22, 25-22. Per le ragazze della pallavolo italiana si tratta della terza Nations League dopo quelle del 2024 a Bangkok e di Ankara nel 2022.





Vittoria sciacciante

Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto in quattro set, 3-1, le ragazze brasiliane allenate da José Roberto Lages Guimaraes, meglio noto come Zé Roberto,. KIl punteggio non lascia scampo alle avversarie: 22-25 25-18 25-22 25-22. Quello che si è concluso con la finale di Lodz, è stato un percorso entusiasmante per la nazionale italiana: ben 15 vittorie su 15 partite in questa edizione della Nations League "che sommati a quelli ottenuti nel 2024 (tra VNL e Olimpiadi) portano il bottino a 29 consecutivi in match ufficiali. E adesso le azzurre si preparano al Mondiale che scatta il 22 agosto in Thailandia.