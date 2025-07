82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il direttore Alberto Barbera racconta le novità a RTL 102.5

Alberto Barbera è stato ospite di RTL 102.5 per svelare cosa riserverà quest’anno la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tra grandi film, sorprese e ospiti internazionali.

Questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia si preannuncia tra le più ricche di sempre, con titoli importanti, registi affermati e star internazionali. Alberto Barbera racconta a RTL 102.5 cosa aspettarsi da questa 82ª edizione. «È un'annata ricchissima di grandi film, grandi nomi, grandi star e – lasciatemelo dire – grandi sorprese. È un festival eccitante per tutti, ognuno potrà trovare soddisfazione per il proprio palato. Chi ama i film di genere, chi ama i film spettacolari, chi preferisce quelli che invitano alla riflessione sui temi del presente».

“The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania

Ieri, durante la presentazione, il direttore Barbera non trattiene la commozione nel presentare “The Voice of Hind Rajab” il film della regista Kaouther Ben Hania. Ospite di RTL 102.5, Barbera racconta: «Si tratta di un film che porta la firma di Kaouther Ben Hania, una regista tunisina molto brava. Il suo film d’esordio era stato presentato proprio qui a Venezia, nella sezione Orizzonti, e successivamente è stato in concorso a Cannes. È una regista che lavora a cavallo tra documentario e la realtà. Questo film ricostruisce un episodio tristemente noto nelle cronache della guerra a Gaza, dopo l’invasione dell’esercito israeliano. Il 24 gennaio 2024, la Croce Rossa Palestinese ha ricevuto la telefonata di una bambina, intrappolata in un’auto sotto il fuoco dei carri armati israeliani. La Croce Rossa ha tentato per ore di mandare un’ambulanza autorizzata per salvarla. La particolarità del film è l’utilizzo delle telefonate autentiche tra la Croce Rossa e la bambina, lo zio che si trovava in Germania, la madre che era in un appartamento poco distante. È un film di tensione assoluta e di grande emozione. Mi sono commosso pensando a quel film, come quando l’ho visto per la selezione».

La durata delle pellicole

Tra le tendenze, anche quella della durata sempre più estesa dei film. «Non so se sia un trend destinato a imporsi, ma ci ha stupiti quest’anno il fatto che la maggior parte dei film inviati alla selezione superasse le due ore», spiega Barbera. «Ormai la durata standard sembra essersi assestata attorno alle 2 ore e 15 minuti. Poi, naturalmente, ci sono quelli ancora più lunghi. È come se fosse cambiata la modalità narrativa, come se l’influenza del linguaggio delle serie avesse modificato anche quello del cinema. O come se i registi cercassero di trasformare ogni film in un evento, qualcosa per cui valga la pena uscire di casa, lasciare le comodità del salotto e andare al cinema per vedere qualcosa di più lungo».

Julia Roberts per la prima volta al Lido di Venezia

Quest’anno, per la prima volta sul red carpet, arriva Julia Roberts. «Sì, non era mai successo prima, per coincidenza, non per scelta. Ora invece accade con l’ultimo film di Luca Guadagnino, che la dirige in questo film prodotto da Amazon. Il film sarà fuori concorso, per scelta della produzione, ma va benissimo così: l’importante è avere il film di Guadagnino a Venezia e avere Julia Roberts, per la prima volta, qui al Lido».

