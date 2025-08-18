A Cincinnati trionfa Alcaraz, epilogo amaro per Sinner che si ritira

La finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025 è andata a Carlos Alcaraz. Jannik Sinner è stato costretto al ritiro dopo 23 minuti di gioco, quando il punteggio segnava un pesante 5-0 in favore dello spagnolo. Un improvviso malessere ha fermato il numero 1 del mondo, visto comunque visibilmente sofferente sin dall’inizio del match.





La gara

Sinner è apparso da subito in difficoltà, non aveva la consueta brillantezza nei movimenti ed è apparso falloso nei colpi. Alcaraz, al contrario si è dimostrato molto concentrato e attento. Approfittando dell’occasione ha strappato due volte il servizio all’azzurro, portandosi rapidamente sul 3-0. Il dominio dello spagnolo è stato continuo, fino al 5-0, fino a quando Jannik ha gettato la spugna: “Mi sento troppo male, non posso muovermi. Mi dispiace, non ce la faccio”, ha detto. L’avversario si è subito avvicinato per confortarlo, scrivendo poi sulla telecamera: “Sorry Jannik”, in segno di rispetto e sportività.





Le parole di Sinner

E’ stato lo stesso Sinner, durante la spiegazione a raccontare quanto accaduto. Con voce affaticata ha spiegato: “Mi dispiace deludervi, ma da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare, invece è peggiorato. Ringrazio chi è venuto a vedermi, so che molti avevano altri impegni. Carlos, congratulazioni: non è il modo in cui volevi vincere, ti auguro il meglio. Questo è stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Ci rivediamo l’anno prossimo, spero in condizioni migliori”.





Alcaraz

Carlos Alcaraz ha conquistato così il suo sesto titolo stagionale, ma era dispiaciuto di non aver disputato un mach fino all’ultimo colpo. Lo spagnolo, nel suo discorso post-match, ha dedicato un pensiero al rivale e amico: “Non avrei voluto vincere così. Capisco come ti senti, Jannik. Sei un grande campione e tornerai più forte. Così fanno i campioni veri, e tu lo sei”.





Ora l’attesa è per New York

Quella tra Sinner e Alcaraz è una delle rivalità più appassionanti del tennis contemporaneo. Il confronto diretto, ora sul 8-6 per lo spagnolo, è momentaneamente rimandato. L’attenzione adesso si sposta sugli US Open, dove entrambi sono attesi tra i protagonisti.



