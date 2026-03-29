A Gerusalemme la Polizia impedisce al cardinale Pizzballa di entrare al Santo Sepolcro

A Gerusalemme la Polizia impedisce al cardinale Pizzballa di entrare al Santo Sepolcro

A Gerusalemme la Polizia impedisce al cardinale Pizzballa di entrare al Santo Sepolcro Photo Credit: Ansa: Patriarcato Latino di Gerusalemme

Redazione Web

29 marzo 2026, ore 18:22

Israele valuta un piano per consentire le funzioni religiose nonostante la minaccia rappresentata dagli attacchi missilistici iraniani

Le forze di sicurezza israeliane stanno elaborando un piano per consentire nei prossimi giorni ai leader religiosi di tenere funzioni nel santo sepolcro. E’ quanto ha fatto sapere l’ufficio del premier Netanyahu dopo il divieto imposto, questa mattina a Gerusalemme, al Patriarca Latino, Pierbattista Pizzaballa, di entrare nella chiesa per celebrare la messa nella dominica delle Palme. L’ episodio è stato definito un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunità che riconosca la libertà religiosa, dalla premier Giorgia Meloni. Il presidente israeliano Herzog ha chiamato il cardinale, esprimendo profondo rammarico per l’accaduto, spiegando che l'incidente è scaturito da preoccupazioni per la sicurezza, dovute alla continua minaccia rappresentata dagli attacchi missilistici iraniani. La presidente del Consiglio in una telefonata ha poi espresso a Pizzaballa la vicinanza del governo. Il patriarca Latino ha tenuto una preghiera per la pace senza fedeli, nel pomeriggio, sul Monte degli Ulivi. 

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