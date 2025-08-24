Ai Mondiali volley torna in campo l'Italdonne, oggi, domenica 24 agosto, le azzurre sfidano Cuba

Ai Mondiali volley torna in campo l'Italdonne, oggi, domenica 24 agosto, le azzurre sfidano Cuba Photo Credit: FEDERVOLLEY

Sergio Gadda

24 agosto 2025, ore 08:00

Dopo la vittoria per 3-0 con la Slovacchia, oggi tornano in campo le azzurre, a Phuket la nazionale di Velasco cerca il 31esimo successo consecutivo, ma sarà dura, vista la caratura delle avversarie

Dopo il netto successo sulla Slovacchia per 3-0, l'Italia di Velasco si prepara per affrontare Cuba nella sfida valida per la seconda giornata della Pool B dei Mondiali di Pallavolo. Oggi alle ore 12 italiane le azzurre tornano in campo a Puket affronta Cuba. Ieri l’ultimo allenamento per capitan Danesi e compagne che cercano una vittoria per avvicinare gli ottavi di finale. “Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta”, commenta Stella Nervini al sito della Fipav. La schiacciatrice azzurra, dopo il positivo esordio assoluto al Mondiale con la Slovacchia, è ottimista sulle prossime sfide. “Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare” ha detto, aggiungendo che “anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Oggi pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket".


Esordio da brivido

“Tornando alla partita contro la Slovacchia, devo dire che il momento dell'inno è stato bello intenso ed emozionante, è un momento in cui ci si lascia andare un po' di più all'emotività. Poi però grazie alle mie compagne di squadra, che reputo le giocatrici più forti al mondo, mi sono calata nel match in maniera piuttosto veloce”. Ha commentato ancora Stella Nervini che della sua esperienza in azzurro sostiene che: “Sono fortunata a giocare in una squadra come questa perché consente anche a chi come me è alle prime esperienze di restare serena e tranquilla. Nella partita con la Slovacchia difesa e contrattacco hanno funzionato, così come la ricezione per consentire ai nostri centrali di entrare nel match” ha detto la schiacciatrice classe 2003. “Dal punto di vista mentale abbiamo mantenuto la calma nel primo set in cui la Slovacchia ha difeso alla grande e giocato alla morte come capita spesso contro di noi. Siamo rimaste lucide evitando di innervosirci, un approccio da usare anche contro Cuba. È un po' un'incognita, sono una squadra fisica che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match" ha concluso.


La prossima sfida

Ai Mondiali di Pallavolo in Thailandia, oggi, domenica 24 agosto l’Italia affronta, come detto Cuba, quindi la squadra di Velasco giocherà il 26 agosto, sempre alle ore 12 contro il Belgio.


