Al via l'esodo di Natale, saranno oltre 35 milioni le auto sulle strade italiane

Sergio Gadda

20 dicembre 2025, ore 08:00

È ufficialmente iniziato l’esodo natalizio, secondo le stime dell’Anas, fino a lunedì 22 dicembre saranno oltre 35 milioni le automobili in viaggio

È ufficialmente iniziato l’esodo natalizio e, come ogni anno, le strade e le autostrade italiane si preparano ad accogliere un flusso di traffico particolarmente intenso. Secondo le stime dell’Anas, fino a lunedì 22 dicembre saranno oltre 35 milioni le automobili in viaggio, con circa 3,5 milioni di veicoli in più rispetto allo scorso anno.


Traffico in aumento 

Rispetto alle ultime settimane, la crescita dei volumi di traffico sarà diffusa su tutto il territorio nazionale. In particolare: oggi, sabato 20 dicembre l’aumento sarà dell’11%, per domenica si prevede un +5% e un +6% lunedì 22 dicembre. Saranno circa 8,5 milioni sabato 20, 8 milioni domenica 21 e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre.


Sud e Isole le aree più congestionate

I maggiori incrementi di traffico sono previsti verso Sud e Isole. Secondo le previsioni l’aumento sarà tra +19% e del +13%. Da oggi a lunedì 22 dicembre, proprio le regioni meridionali saranno quelle più interessate dagli aumenti di flusso. Tra le arterie più sollecitate spicca il Grande Raccordo Anulare di Roma, con oltre un milione di transiti previsti. Numeri elevati anche sulla SS16 “Adriatica” e sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, dove sono attesi tra 600.000 e 700.000 veicoli. Altri incrementi significativi si registreranno lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, la statale 18 “Tirrena Inferiore” e la statale 106 “Jonica”, con aumenti compresi tra il +12% e il +25%. Anche al Nord il traffico non mancherà, soprattutto verso le località montane: previsti incrementi superiori al 20% sulla SS38 “dello Stelvio” e del 15% sulla SS16 “Adriatica”.


Calo del traffico nei giorni festivi

Tra Natale e Santo Stefano invece, si assisterà a una significativa riduzione del traffico di circa il 40%. Il calo è anche a Capodanno (previsto un -35%) e all’Epifania (-30%).


Stop ai mezzi pesanti

Contemporaneamente all’aumento del traffico di vacanzieri, è prevista la sospensione di quello dei mezzi pesanti nei giorni di domenica 21 dicembre, giovedì 25 dicembre e venerdì 26 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 22:00.


Argomenti

traffico natalizio

