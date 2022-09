Alessia Macari diventa mamma, l'annuncio social commuove tutti

La cicogna arriva a casa di Alessia Macari e Oliver Kragl. Con un post sui social, l'ex ciociara di "Avanti un altro!" annuncia la nascita di Nevaeh (la prima figlia della coppia che è convolata a nozze qualche anno fa a Foggia, città dove Oliver ha giocato a calcio per un periodo).

Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN, tradotto dall’inglese significa Paradiso)", spiega la neomamma. "Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta. Mamma e papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme", si legge nel post sui social (dove, tra l'altro, la Macari ha quasi 1 milione di followers).





ALESSIA MACARI TRA TV E REALITY

Tutti la conoscono come la Ciociara di "Avanti un altro!", lo storico programma di Paolo Bonolis. La simpatia della Macari è travolgente, ma la popolarità arriva grazie al Grande Fratello Vip. Che vince. Il salto in Rai si concretizza con Tale quale show, condotto da Carlo Conti: la Macari mostra grandi doti canore sorprendendo tutti. Ogni sua esibizione diventa uno show. Poi lo stop: la tv sembra essersi dimenticata di lei, che ha grinta e talento.

Soltanto pochi mesi fa aveva lasciato i followers senza parole raccontando della sua gravidanza. Una di quelle belle notizie che arrivano all'improvviso: “Non vediamo l'ora di vederti principessa”. Insomma, per l’ex Ciociara di "Avanti un altro!" ed Kragl era iniziato un periodo pieno di dolcezza. Oggi l'arrivo della piccola in famiglia fa gioire tutti i fan.

La storia d'amore tra la Macari e Oliver va avanti a gonfie vele. Nel 2019 a Foggia viene celebrato il matrimonio con tantissimi invitati: la coppia sceglie la Puglia vivendo lì in quel periodo poiché Oliver milita nel Foggia. Lei lo segue praticamente ovunque, prima in Calabria e poi in Capitanata. Chi li conosce bene giura che sono davvero inseparabili.