Amadeus corteggia Jannik Sinner per Sanremo. L'ultimo sogno alla vigilia del Festival

Sinner all'Ariston? Il sogno di Amadeus per il suo ultimo Festival potrebbe realizzarsi. Condizionale d'obbligo perché il tennista, che ha vinto ieri l'Australian Open, sulle colonne del Corriere della sera ha lasciato intendere che preferisce il campo da tennis al palco dell'Ariston.

Sinner cambierà idea? Il tennista numero uno al mondo è atteso a Roma dal presidente della Repubblica Mattarella. Anche il Papa si è congratulato con Sinner per la vittoria in Australia. Ed è per questo motivo che Amadeus lo vorrebbe al Festival. cambierà idea? Il tennista numero uno al mondo è atteso a Roma dal presidente della Repubblica Mattarella. Anche il Papa si è congratulato conper la vittoria in Australia. Ed è per questo motivo chelo vorrebbe al Festival.





LE PAROLE DI AMADEUS SUI SOCIAL

Su Instagram, ufficialmente, è arrivato l'invito a Sinner da parte di Amadeus.



"Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Complimenti. Questo messaggio è per te Jannik. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l'nvito a venire al festival di Sanremo".

"Tutti me lo chiedono, ovviamente c'è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno", conclude Amadeus.

SINNER E' L'UOMO DEI RECORD

Sinner vince e convince. Alza la coppa. Emoziona tutti. Colora d'azzurro il cielo dell'Australia ed in Italia, un intero Paese, tifa per lui. Quando vince l'Australian Open suoi social esplodono i commenti.





Da rumors, sembra che siano già partiti i primi contatti tra la Rai e Sinner. Immaginate cosa potrebbe accadere se Sinner incontrasse, nella serata della finale, Fiorello che è da sempre un grande appassionato di tennis. Lo show è assicurato. Sui social tutti immaginano un set di tennis sul palco dell'Ariston.





SINNER ARRIVA A ROMA

Jannik Sinner, in partenza in queste ore da Melbourne dopo il trionfo all'Australian Open, arriverà a Roma domani intorno all'ora di pranzo e nel tardo pomeriggio potrebbe avere impegni istituzionali, non aperti al pubblico e alla stampa, che incontrerà il giorno successivo intorno alle 15 e al termine realizzerà uno shooting fotografico in un luogo iconico della Capitale.

Giovedì alle 16 confermata la visita e l'incontro al Quirinale con il resto della squadra che ha vinto la Coppa Davis, nel quale parlerà insieme al presidente della Fitp Angelo Binaghi alla presenza del Capo dello Stato Sergio

Mattarella.





IL CONTO ALLA ROVESCIA PER SANREMO 2024

Mancano pochi giorni, una settimana all'incirca, alla prima puntata del Festival di Sanremo 2024. L'ultimo, forse, condotto da Amadeus che preferisce non sbilanciarsi sul 2025 concentrandosi solo sull'edizione che sta per iniziare.

Trenta artisti sul palco. A Rtl102.5 News Matteo Valsecchi, giornalista di Tv sorrisi e canzoni, racconta la storica e attesissima copertina del settimanale prima di Sanremo. E dice:





"Se pensate alla foto di gruppo di Tv sorrisi e canzoni sono ben 51 le persone perché ci sono le band".

LA SERATA DELLE COVER E LE DIRETTE DI RTL 102.5 E RADIO ZETA

Venerdì, prima della finalissima, ci sarà la serata delle cover con i duetti (CLICCA QUI per saperne di più). RTL 102.5, la prima radio d’Italia, insieme a Radio Zeta, sarà a Sanremo per raccontare il 74° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno il 5 febbraio, il giorno precedente all’inizio della kermesse. Il quartier generale del Gruppo RTL 102.5 sarà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di Sanremo, dove sarà posizionato il radio truck di RTL 102.5. Gli speaker e il team social si sposteranno per la città ligure per narrare ogni aspetto del Festival.

L'operazione di RTL 102.5 e Radio Zeta a Sanremo prende il nome di #RADIOFESTIVAL, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città nei giorni della kermesse.