Amazon Made in Italy Award: Biotica riceve la menzione speciale “Customer obsession"

Lunedì 19 maggio, presso la sede del Ministero delle imprese e del Made in Italy a Roma, abbiamo partecipato all’ “Amazon Made in Italy Award”, un evento speciale in cui Amazon ha selezionato cinque piccole medie imprese attribuendo loro la menzione speciale “Customer obsession” per essersi distinte nel seguire uno dei principi di leadership di Amazon più rappresentativi: la cura e la dedizione verso il cliente finale. La terza che vi presentiamo è Biotica, che si dedica alla produzione di concime naturale, attraverso la lombricultura.





LA STORIA

Biotica nasce nel 2017 a Maletto, nel cuore del parco dell’Etna. Appoggiato dal suo socio Salvatore Caserta, Luca Tirendi decide di trasformare l'amore per l'ambiente in un progetto di economia circolare, incentrato sulla lombricoltura. Dopo un passato nel settore edilizio, i due fondatori scelgono di cambiare strada e fondano un’azienda interamente dedicata alla produzione di concimi naturali, per rigenerare i suoli impoveriti e promuovere pratiche di agricoltura sostenibile. Dal 2019, Biotica utilizza Amazon come “finestra sul mondo”, espandendosi oltre i confini nazionali in Francia, Germania, Spagna e Svezia. I prodotti di punta, come Humicum (humus di lombrico) e Aurum (terriccio fertilizzato), sono apprezzati sia in Italia che all'estero per la loro qualità. Oggi l’azienda conta un team di cinque persone e rappresenta un esempio concreto di come un’impresa nata in un piccolo paese siciliano possa trasformare un'idea locale in un progetto internazionale.





IL RICONOSCIMENTO DI AMAZON

La PMI è stata inserita e premiata nella categoria “Una ne pensa e cento ne fa”, categoria dedicata alle aziende con un catalogo di prodotti insoliti, che non ci si aspetta di trovare e acquistare su Amazon.





LE PAROLE DI LUCA TIRENDI

Luca Tirendi, co-fondatore di Biotica, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Niccolò Giustini e Diego Zappone, per raccontare la storia dell’azienda: «La nostra azienda nasce a Maletto, un piccolo paese situato alle pendici dell’Etna, nel 2017 ed è stata fondata con l’obiettivo di sviluppare un progetto circolare e sostenibile. Ci occupiamo per l’appunto di produzione di humus di lombrico, che è un fertilizzante organico di alta qualità e che si ottiene dalla trasformazione di matrici organiche, attraverso la digestione dei lombrichi. Quando nel 2020 è arrivata la pandemia, temevamo un rallentamento generale dell’economia, anche nel nostro settore. Invece, abbiamo assistito a un’impennata delle vendite perché la gente chiusa in casa ha riscoperto il giardinaggio, la cura dell’orto. Questo ha generato un’improvvisa crescita delle vendite, sul nostro sito e su Amazon. Quel periodo è stato molto impegnativo. Il lombrico, alla fine, è un animale straordinario: tiene pulito il terreno e lo depura, con risultati efficaci e soprattutto naturali».