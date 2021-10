“Andare a Sanremo? Magari con un testo di Malgioglio”: Wilma Goich vuole tornare a cantare

IL RITORNO IN TELEVISIONE CON UN REALITY

La Goich, ad aprile del 2020, ha perso sua figlia Susanna, stroncata da un male incurabile. Ora pensa al ritorno in tv e ribadisce che un reality potrebbe essere terapeutico “Mi piacerebbe andare al GF Vip, in quanto io sto ancora vivendo un momento non facile, in cui non mi va di uscire e di cantare, di fare niente. Potrebbe quindi essere una terapia per me per uscire da questo momento difficile. Sarebbe un modo per riattivare i dialoghi con le altre persone”, dice in collegamento telefonico l’ex moglie di Edoardo Vianello. Nella casa del Grande Fratello vip, se dovesse essere arruolata come concorrente, troverebbe un’altra grande artista: Katia Ricciarelli. Ma questo, a quanto pare, non turba affatto la Goich. “Non lo so, la conosco personalmente, ma non abbiamo mai avuto modo di dialogare. Sarebbe sicuramente un modo per conoscerci meglio. Adesso mi sembra si stia aprendo un po’ di più rispetto all’inizio, peraltro in maniera simpatica. Sarebbe difficile dividerci la Casa, però, perché siamo due primedonne”, conclude la Goich.