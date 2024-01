Arrivano le prime indiscrezioni sui duetti a Sanremo. Ecco chi vedremo sul palco dell'Ariston

Gabbani-Mannoia e Tozzi con The Kolors . Sono questi i primi duetti di Sanremo2024, che inizierà tra pochissimi giorni. Secondo l'Ansa Emma ha chiamato Bresh e Annalisa si esibirà con La Rappresentante di Lista.

C'è molta attesa per la serata delle cover che vedrà, tutti gli artisti in gara a Sanremo, rispolverare il repertorio della canzone italiana. La serata è in programma per venerdì 9 febbraio (clicca qui per leggere tutte le notizie sulle trenta canzoni in gara).

GABBANI E FIORELLA MANNOIA, IL CERCHIO SI CHIUDE DOPO L'EPISODIO DEL 2017

Anno 2017. C'è Francesco Gabbani in gara a Sanremo. Canta inginocchiandosi ai piedi di Fiorella Mannoia. E' proprio lui il vincitore del Festival. L'Ansa racconta che "la cantante romana ha invitato proprio il cantautore toscano sul palco dell'Ariston". Il cerchio si chiude. Parte, quindi, il toto-nomi sulla serata delle cover.

C'è poi Loredana Bertè che punta su Venerus. Emma chiama il rapper genovese Bresh, Annalisa canta con La Rappresentante di Lista.

La lista è lunga. Secondo gli addetti ai lavori, Alessandra Amoroso potrebbe cantare il suo intramontabile Mambo Salentino nella serata delle cover.

E BigMama? Potrebbe scegliere tre artiste giovani, emergenti. Uno spettacolo assicurato. Attenzione ai The Kolors - che hanno fatto ballare tutti la scorsa estate con Italodisco, dopo la vittoria al Power hits di RTL 102.5 - potrebbero chiamare sul palco Umberto Tozzi. L'outsider Maninni, invece, con Ermal Meta.

Non mancherà nella serata delle cover la quota Napoli con il grande Geolier, amato non solo dalla Gen Z. Sembra che il cantante abbia deciso di chiamare sul palco Gigi D'Alessio e Luchè.

Il Tre, romani, chiamano Fabrizio Moro mentre Gazzelle punta su Fulminacci. Irama? Potrebbe chiamare Riccardo Cocciante mentre il trio de La Sad sta provando di convincere Rettore. Per Fred De Palma ci saranno gli Eiffel 65, Nada - a quanto pare - con i BNKR44. Sono solo alcuni dei nomi che circolano in queste ore per la serata delle cover.

AMADEUS: QUESTO E' IL MIO ULTIMO FESTIVAL

In una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis, Amadeus parla di Sanremo. Copertina per il conduttore e direttore artistico. Che è al suo quinti festival di fila, ma annuncia di volersi fermare.

«Ho detto “mi fermo a cinque Festival consecutivi” anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: “Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo”. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore», racconta nella lunga intervista.