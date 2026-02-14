Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

Per due atti dolosi rallentata la circolazione ferroviaria sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e sulla Roma-Firenze con ritardi di oltre due ore. "Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia", ha commentato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone" ha aggiunto il vicepremier e leader della Lega. Sulla Roma-Napoli, fra Salone e Labico, i tecnici giunti sul posto per le verifiche hanno riscontrato bruciature sui cavi che gestiscono la circolazione dei treni e danni ai cunicoli contenenti gli stessi cavi. Il secondo episodio doloso ha riguardato la Roma-Firenze, in particolare il tratto fra Tiburtina e Settebagni. I treni stanno registrando ritardi di oltre due ore e deviazioni. La circolazione ferroviaria sulla linea Av Roma-Napoli è, comunque, in graduale ripresa dopo l'intervento di primo ripristino dei tecnici, ha fatto sapere Rfi. Sulla linea dell'Alta velocità Roma-Firenze, fra Tiburtina e Settebagni, proseguono i rilievi delle Autorità competenti.





Disagi a Milano Centrale

Segnalati forti disagi alla Stazione di Milano Centrale con ritardi e cancellamenti di treni in seguito a nuovi sabotaggi sulla linea dell'alta velocità. Il treno che doveva arrivare da Roma Termini alle 13.35 ha un ritardo di 140 minuti, quello da Salerno previsto alle 13.50 ha 130 minuti, l'Italo che doveva arrivare da Roma Termini è stato soppresso così come quello che doveva arrivare da Torino Porta Nuova alle 14:50.





Rallentamenti tra Roma Tiburtina e Settebagni

La circolazione ferroviaria continua ad essere è fortemente rallentata dopo il danneggiamento di infrastruttura da parte di ignoti tra Roma Tiburtina e Settebagni. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma. I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni sono una ventina, si legge sul sito di Trenitalia. Una ventina sono i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 1 ora.





Ritardi anche alla stazione di Bologna

Scorrendo il tabellone della stazione centrale, poco dopo le 15 si registravano 150 minuti di ritardo per due Frecciarossa provenienti da Napoli e Roma e 145 per un treno Italo proveniente da Napoli. Ritardo di 110 minuti per un treno Italo partito da Salerno e 100 minuti per una Frecciarossa partita da Taranto. Sui binari, ancora, si registrano ritardi compresi tra i 30 minuti e i 100 minuti per diversi convogli diretti a Bologna e provenienti, principalmente dal Sud.





Atti dolosi, il Codacons pronto a chiedere risarcimenti ai responsabili

"Se saranno individuati i responsabili degli atti dolosi a danno della circolazione ferroviaria, il Codacons avvierà nei loro confronti una azione legale finalizzata a chiedere maxi-risarcimenti in favore di tutti i passeggeri coinvolti nei disagi". Così l'associazione dei consumatori, dopo i nuovi sabotaggi registrati oggi che stanno causando forti ritardi sulla rete. "Quanto sta accadendo in questi giorni in Italia ha ripercussioni enormi sui cittadini, costretti a subire ritardi che realizzano danni morali e materiali evidenti Il rischio è anche quello di vedersi negati gli indennizzi previsti dalla normativa in caso di ritardi dei treni", ha aggiunto il Codacons.



