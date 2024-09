Ballando con le stelle: Veera Kinnunen con Massimiliano Ossini. Oggi tutti gli altri accoppiamenti

Questione di ore. Solo questione di ore e conosceremo tutti gli accoppiamenti di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai1.

La prima coppia svelata, che arriva alle nostre orecchie, è composta da Veera Kinnunen e Massimiliano Ossini. Oggi alle 14, da rumors, ci sarà una riunione al Foro italico (dove va in onda il programma) per definire tutti gli altri accoppiamenti. Le novità, però, non mancano: Milly ha rivoluzionato il programma, fortissimo dal punto di vista degli ascolti, regalando ai telespettatori tante sorprese.

LAURA FREDDI SCARTATA DA BALLANDO CON LE STELLE?

Scartata da Ballando con le stelle Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis. Tenete bene a mente questo particolare perché nel cast, quest'anno, arriva Sonia Bruganelli (produttrice ed ex moglie di Bonolis).

La Freddi, con un video sui social, annuncia di essere stata scartata. E dice:

Ballando con Le Stelle? Non mi hanno preso. Non mi hanno voluto. Tu sei il mio agente, dovresti saperlo tu. Lo farà qualcun altro..

Qualcuno, sempre in Rete, ha pensato che il riferimento fosse diretto a Sonia Bruganelli. Ecco la sua risposta (sempre in Rete):

Ma mi fate almeno iniziare? Laura, vuoi dirmi qualcosa?

Ma, a proposito di colpi di scena, qualcuno ipotizza che la Bruganelli possa ballare con Angelo Madonia (i due avrebbero una storia, che è stata raccontata anche sui giornali). Avverrà tutto questo? Pare di no. Sarebbe tutto troppo scontato. I maestri di ballo confermati sono: Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla e Angelo Madonia (Lucrezia Lando, storica ballerina, non sarà nel cast di questa edizione). E Non ci saranno nel corpo docente anche Samuel Peron, Marija Ermačkova, Simone Casula, Moreno Porcu e Tove Villfor.

Le new entry tra i maestri di ballo sono: Erica Martinelli, Sophia Berto e Nikita Perotti che hanno vinto “Ballando on the road“. Poi Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Giovanni Pernice.



I CONCORRENTI

In gara, per adesso, ci saranno 12 concorrenti (ne manca ancora uno, il tredicesimo, in queste ore si saprà chi scenderà in pista). I nomi confermati sono: Tommaso Marini, Furkan Palalı, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, I cugini di Campagna, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Federica Nargi, Francesco Paolantoni.

