Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"





I feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita e i pazienti trasferiti dal reparto di terapia intensiva a quello grandi ustioni, mentre una donna italo-svizzera di 55 anni è stata dimessa. Lo ha comunicato l’assessore lombardo Guido Bertolaso. E’ un grande passo avanti, ma è chiaro che per molti di loro la guarigione vera e propria resta lontana.





Intanto il Canton Vallese ha rafforzato i controlli su bar e ristoranti: ad Anzère due locali hanno ridotto la capacità e a Verbier un bar è stato evacuato per irregolarità emerse durante le ispezioni. Il comune di Crans-Montana ha vietato le candele al memoriale delle 41 vittime dopo un piccolo incendio domenicale, che ha danneggiato alcuni oggetti commemorativi.



