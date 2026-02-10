Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"
10 febbraio 2026, ore 19:00
Completato il trasferimento dei feriti al reparto grandi ustioni del Niguarda, in Svizzera controlli su molti esercizi, inteerventi su tre bar della zona
I feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita e i pazienti trasferiti dal reparto di terapia intensiva a quello grandi ustioni, mentre una donna italo-svizzera di 55 anni è stata dimessa. Lo ha comunicato l’assessore lombardo Guido Bertolaso. E’ un grande passo avanti, ma è chiaro che per molti di loro la guarigione vera e propria resta lontana.
Intanto il Canton Vallese ha rafforzato i controlli su bar e ristoranti: ad Anzère due locali hanno ridotto la capacità e a Verbier un bar è stato evacuato per irregolarità emerse durante le ispezioni. Il comune di Crans-Montana ha vietato le candele al memoriale delle 41 vittime dopo un piccolo incendio domenicale, che ha danneggiato alcuni oggetti commemorativi.
Argomenti
Niguarda
Bertolaso
Feriti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation, ma attacca i manifestanti e la dem Omar. Ricambio ai vertici dell'Ice
Il Capo della Casa Bianca cerca una distensione, ma non risparmia le critiche. Tra comizi e interviste, Trump se la prende con i manifestanti, con le vittime dell'Ice e con la Oman, aggredita durante un discorso