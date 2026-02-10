Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita" Photo Credit: Ansa/MATTEO CORNER / Z14

Redazione Web

10 febbraio 2026, ore 19:00

Completato il trasferimento dei feriti al reparto grandi ustioni del Niguarda, in Svizzera controlli su molti esercizi, inteerventi su tre bar della zona


I feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita e i pazienti trasferiti dal reparto di terapia intensiva a quello grandi ustioni, mentre una donna italo-svizzera di 55 anni è stata dimessa. Lo ha comunicato l’assessore lombardo Guido Bertolaso. E’ un grande passo avanti, ma è chiaro che per molti di loro la guarigione vera e propria resta lontana.

 Intanto il Canton Vallese ha rafforzato i controlli su bar e ristoranti: ad Anzère due locali hanno ridotto la capacità e a Verbier un bar è stato evacuato per irregolarità emerse durante le ispezioni. Il comune di Crans-Montana ha vietato le candele al memoriale delle 41 vittime dopo un piccolo incendio domenicale, che ha danneggiato alcuni oggetti commemorativi.

Argomenti

Niguarda
Bertolaso
Feriti

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

    Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

  • “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

    “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

  • A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

    A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

  • Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

    Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

  • Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

    Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

  • Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

    Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

  • Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

    Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

  • Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo

    Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo

  • Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

    Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

  • Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

    Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

A New York vendita all'asta da record per un rarissimo autoritratto di Artemisia Gentileschi

A New York vendita all'asta da record per un rarissimo autoritratto di Artemisia Gentileschi

Il quadro è stato acquistato dalla National Gallery di Washington, per oltre 5 milioni di dollari, raddoppiando le stime di partenza dell'opera

Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation, ma attacca i manifestanti e la dem Omar. Ricambio ai vertici dell'Ice

Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation, ma attacca i manifestanti e la dem Omar. Ricambio ai vertici dell'Ice

Il Capo della Casa Bianca cerca una distensione, ma non risparmia le critiche. Tra comizi e interviste, Trump se la prende con i manifestanti, con le vittime dell'Ice e con la Oman, aggredita durante un discorso

Giochi di Milano Cortina. Papa Leone XIV, nuovo appello alla Tregua olimpica

Giochi di Milano Cortina. Papa Leone XIV, nuovo appello alla Tregua olimpica

Nel giorno dell'inaugurazione dei Giochi invernali il Pontefice rilancia lo strumento di speranza della Tregua, simbolo e profezia di un mondo riconciliato