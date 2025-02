Brunori Sas al Festival di Sanremo: carriera, vita e musica. Tutto quello che c'è da sapere

Brunori Sas arriva alla 75 esima edizione di Sanremo con il brano L'albero delle noci. Per la prima volta è in gara sul palco dell'Ariston, celebra la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita.





LE PAROLE DELL'ARTISTA





«L'albero delle noci sta davanti casa mia. Lo osservo sempre quando mi frulla qualcosa in testa, anche perché da anni sono convinto che sia lui a suggerirmi le canzoni che scrivo. D'altronde non avendo gli alberi, soprattutto quelli secolari, nessun interesse per i rendiconti Siae, mi sembrava doveroso quantomeno tributargli una canzone.

E sono contento di averlo fatto con un brano che mi fa il cuore dolce e in cui ho cercato con coraggio di cantare la gioia, ma anche l'inquietudine che una nuova nascita porta con sé: l'amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di poterla perdere 'sta felicità, il rimpianto per la vita di prima, il tempo che non torna. E poi la terra, le radici, le stagioni, le foglie che vanno e quelle che vengono.

E forse su tutto l'altalena perenne fra il bimbo che vorrebbe eternamente raccontare (e raccontarsi) favole e l'adulto che sa quanto importante sia ciò che risiede nell'ombra. La linea sottile che passa fra essere genitori e sentirsi ancora figli»





IL NUOVO ALBUM

Proprio durante la settimana sanremese, venerdì 14 febbraio, Brunori Sas pubblicherà per Island Records il nuovo album L’albero delle noci. Composto da 10 tracce, l'album - che porta lo stesso nome del brano in gara a Sanremo - arriva a cinque anni dall'ultimo progetto in studio Cip!, anticipato dai singoli La Ghigliottina e Il morso di Tyson.

Dopo un lungo percorso di scrittura e produzione, Dario Brunori si è preso il tempo necessario per curare ogni dettaglio di questo nuovo progetto, individuando temi urgenti della sua narrativa e ritrovando il piacere autentico della creazione, affiancato dal produttore artistico Riccardo Sinigallia.

Da marzo Brunori Sas tornerà in tour con 8 date nei principali palazzetti italiani, e il 18 giugno sarà per la prima volta al Circo Massimo di Roma Live con Orchestra, intrecciando il suo repertorio con l’accompagnamento orchestrale in una cornice straordinaria.