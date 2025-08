Calciomercato, Ademola Lookman ha chiesto ufficialmente la cessione all'Atalanta

Nel suo messaggio, Lookman ricorda con affetto i tre anni trascorsi all’Atalanta, sottolineando l’importanza di quel periodo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche personale. L’attaccante parla con orgoglio dei traguardi raggiunti, in particolare della storica vittoria in Europa League, un momento indimenticabile vissuto con i compagni e i tifosi, che considera una parte fondamentale della sua vita. Lookman ha sempre sentito l’Atalanta come una seconda casa e ha sempre cercato di ricambiare l’affetto ricevuto, anche quando dietro le quinte le cose non sono state semplici.

IL GIOCATORE VUOLE CAMBIARE ARIA

Tuttavia, nonostante l’attaccamento e la dedizione, Lookman ritiene sia arrivato il momento di voltare pagina. Il giocatore sottolinea di aver sempre mostrato fedeltà nei confronti del club, rifiutando diverse offerte negli anni passati, ma ora la situazione è cambiata. La società, secondo quanto riferito dal giocatore, aveva concordato che un’offerta adeguata sarebbe stata accettata per il suo trasferimento. Nonostante una proposta che secondo Lookman rispettava questi accordi, l’Atalanta starebbe bloccando la trattativa per ragioni poco chiare. Questo atteggiamento, unito a mesi di promesse non mantenute, ha spinto l’attaccante a prendere una posizione pubblica, dichiarando di non poter più accettare il trattamento riservatogli sia come professionista sia come persona. Lookman non nasconde che negli ultimi tempi ha dovuto affrontare situazioni difficili, molte delle quali rimaste riservate. Eppure, nonostante tutto, ha sempre messo il bene del club e dei tifosi davanti a tutto, sperando di evitare questo tipo di scontro pubblico. Ora però, con la richiesta di trasferimento formalizzata, il giocatore rivolge un appello ai tifosi, esprimendo rammarico per come sono andate le cose e chiedendo comprensione. Il legame che si è creato con i supporter è qualcosa di speciale per lui, e spera che si possa trovare un accordo amichevole che permetta a tutte le parti coinvolte di uscire da questa situazione nel modo migliore. La situazione di Lookman si inserisce in un mercato già complicato per l’Atalanta, che, dopo l’addio di Gasperini, sta vivendo un momento di transizione e ridimensionamento. Il club bergamasco ha già ceduto alcuni pezzi pregiati, ma questa volta si trova a dover gestire un giocatore che vuole forzare la mano per andare via, complicando ulteriormente le trattative.

L'OFFERTA DELL'INTER CHE RIMANE ALLA FINESTRA

L’Inter, dal canto suo, resta in attesa, consapevole che l’affare potrebbe essere una pedina fondamentale per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’esito di questa vicenda influenzerà non solo i piani dei due club, ma anche le dinamiche del mercato italiano, che si sta facendo sempre più intenso e pieno di colpi di scena. L'inzio della stagione si avvicina, le trattative si complicano e la vicenda Lookman è destinata ad infiammare il mercato.