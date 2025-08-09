Calciomercato, la rivoluzione del Milan, la telenovela Lookman e tutte le altre operazioni delle squadre di Serie A

LA TRASFORMAZIONE DEL MILAN

Mentre il calcio italiano si muove in un’estate di trattative frenetiche, il Milan sta vivendo una trasformazione profonda che va ben oltre le rassicurazioni di inizio mercato. La società, che aveva promesso continuità, ha invece ridisegnato in modo sostanziale la rosa. In poche settimane sono arrivati rinforzi in ogni reparto: Ricci e Terracciano per dare solidità alla difesa, Estupinan e Jashari per rafforzare la mediana, e soprattutto Luka Modric, chiamato a portare carisma, esperienza e una mentalità vincente. Ora l’attenzione è rivolta all’attacco, con il club vicino a chiudere per Rasmus Hojlund, punta danese di 22 anni, per cui il Manchester United ha aperto alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La trattativa, in fase avanzata, non esclude però l’interesse per Dusan Vlahovic, obiettivo che resta sul tavolo. In un’annata senza impegni europei, l’obiettivo del Milan è chiaro: concentrare tutte le energie sul campionato e costruire un gruppo compatto, capace di giocarsela fino in fondo.

L'INTER ALLE PRESE CON LA TELENOVELA LOOKMAN

Sul fronte opposto di Milano, l’Inter è attiva su più fronti. I nerazzurri hanno riavviato i contatti con il Genoa per Koni De Winter, possibile rinforzo in caso di partenza di Pavard o Bisseck. Parallelamente, continua la complessa trattativa per Ademola Lookman dell’Atalanta, diventata una vera telenovela: il giocatore, in riabilitazione in Portogallo, non si è presentato agli allenamenti, ma il club bergamasco non intende accettare l’attuale offerta interista.