Calciomercato, la rivoluzione del Milan, la telenovela Lookman e tutte le altre operazioni delle squadre di Serie A

09 agosto 2025, ore 12:00
I Rossoneri cercano di completare la trasformazione e puntando su Hojlund, mentre l'Inter cerca di trovare un accordo con l'Atalanta per l'attaccante nigeriano. Intanto, il Napoli è pronto a salutare Raspadori, destinato all'Atletico Madrid
LA TRASFORMAZIONE DEL MILAN
Mentre il calcio italiano si muove in un’estate di trattative frenetiche, il Milan sta vivendo una trasformazione profonda che va ben oltre le rassicurazioni di inizio mercato. La società, che aveva promesso continuità, ha invece ridisegnato in modo sostanziale la rosa. In poche settimane sono arrivati rinforzi in ogni reparto: Ricci e Terracciano per dare solidità alla difesa, Estupinan e Jashari per rafforzare la mediana, e soprattutto Luka Modric, chiamato a portare carisma, esperienza e una mentalità vincente. Ora l’attenzione è rivolta all’attacco, con il club vicino a chiudere per Rasmus Hojlund, punta danese di 22 anni, per cui il Manchester United ha aperto alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La trattativa, in fase avanzata, non esclude però l’interesse per Dusan Vlahovic, obiettivo che resta sul tavolo. In un’annata senza impegni europei, l’obiettivo del Milan è chiaro: concentrare tutte le energie sul campionato e costruire un gruppo compatto, capace di giocarsela fino in fondo.
L'INTER ALLE PRESE CON LA TELENOVELA LOOKMAN
Sul fronte opposto di Milano, l’Inter è attiva su più fronti. I nerazzurri hanno riavviato i contatti con il Genoa per Koni De Winter, possibile rinforzo in caso di partenza di Pavard o Bisseck. Parallelamente, continua la complessa trattativa per Ademola Lookman dell’Atalanta, diventata una vera telenovela: il giocatore, in riabilitazione in Portogallo, non si è presentato agli allenamenti, ma il club bergamasco non intende accettare l’attuale offerta interista.
L'ATALANTA CERCA IL SOSTITUTO DI RETEGUI
L’Atalanta, intanto, è alla ricerca di un sostituto per Mateo Retegui, passato in Arabia Saudita. Sul taccuino ci sono nomi dalla Premier League come Mateta del Crystal Palace e Muniz del Fulham, valutati rispettivamente 60 e 40 milioni, cifre che richiederebbero investimenti importanti. Più abbordabile l’ipotesi Krstovic del Lecce, con una valutazione intorno ai 25-30 milioni.
MOVIMENTI IN USCITA PER IL NAPOLI
Anche sul fronte Napoli ci sono movimenti rilevanti. Giacomo Raspadori è ormai a un passo dall’Atletico Madrid: l’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di 26 milioni, bonus compresi. L’assenza dell’attaccante dalla presentazione ufficiale della squadra a Castel di Sangro è un chiaro segnale che l’operazione è praticamente definita, con visite mediche fissate per lunedì 11 agosto. Le prossime settimane diranno se il Milan riuscirà a completare la rivoluzione sognata, se l’Inter troverà la quadra per rinforzarsi senza cedere troppo sul mercato, e se l’Atalanta potrà colmare il vuoto lasciato in attacco. Quel che è certo è che il campionato si prepara a partire con nuove forze in campo e un equilibrio ancora tutto da scrivere.
