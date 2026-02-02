CAN YAMAN OSPITE DEL FESTIVAL DI SANREMO, ECCO QUANDO ARRIVERA' ALL'ARISTON

Francesco Fredella

02 febbraio 2026, ore 15:15

La presenza di Can Yaman al Festival sarà probabilmente l'occasione per parlare della seconda stagione di Sandokan, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera o estate


La spifferata arriva a meno di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo. Can Yaman ospite a Sanremo, durante la prima puntata del Festival di Sanremo. 

Cinquant'anni fa la prima puntata di Sandokan, che va in onda in una versione tutta rivisitata su Rai1. Dalla leggendaria isola di Mompracem al palco di Sanremo: Can Yaman è pronto per salutare il pubblico dell'Ariston. 

Il Festival di Sanremo, dal 24 al 28 febbraio, farà cantare l'Italia intera. Alla conduzione Carlo Conti (direttore artistico), Laura Pausini e Achille Lauro nella seconda serata. 

L'INDISCREZIONE DELL'ADNKRONOS

'Sandokan' - a quanto apprende l'Adnkronos - sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival. La serie, andata in onda in quattro prime serate su Rai1, ha visto l'attore turco vestire i panni della Tigre della Malesia, insieme ad Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

La presenza di Can Yaman al Festival sarà probabilmente l'occasione per parlare della seconda stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera o estate.

L'invito all'attore a Sanremo 2026 coincide tra l'altro con i 50 anni dal primo Sandokan, interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima, uno degli sceneggiati più famosi della storia della tv italiana, che andò in onda sulla Rai proprio tra il 6 gennaio e l'8 febbraio 1976.

TUTTI GLI ARTISTI IN GARA A SANREMO 2026

Arisa - "Magica favola"

Bambole di Pezza - "Resta con me"

Chiello - "Ti penso sempre"

Dargen D'Amico - "Ai ai"

Ditonellapiaga - "Che fastidio!"

Eddie Brock - "Avvoltoi"

Elettra Lamborghini - "Voilà"

Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare"

Ermal Meta - "Stella stellina"

Fedez & Masini - "Male necessario"

Francesco Renga - "Il meglio di me"

Fulminacci - "Stupida sfortuna"

J-Ax - "Italia starter pack"

LDA & Aka 7even - "Poesie clandestine"

Leo Gassmann - "Naturale"

Levante - "Sei tu"

Luchè - "Labirinto"

Malika Ayane - "Animali notturni"

Mara Sattei - "Le cose che non sai di me"

Maria Antonietta & Colombre - "La felicità e basta"

Michele Bravi - "Prima o poi"

Nayt - "Prima che"

Patty Pravo - "Opera"

Raf - "Ora e per sempre"

Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Samurai Jay - "Ossessione"

Sayf - "Tu mi piaci tanto"

Serena Brancale - "Qui con me"

Tommaso Paradiso - "I romantici"

Tredici Pietro - "Uomo che cade"

