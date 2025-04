Carlo e Camilla a Roma: l'incontro con il presidente Mattarella e l'omaggio al Milite ignoto

Ieri, con un volo che è atterrato a Ciampino, Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati a Roma. Una visita in Italia di pochi giorni (il sovrano andrà anche a Ravenna, città che non ha mai visitato).

L'OMAGGIO AL MILITE IGNOTO

Nella mattinata di oggi, Re Carlo III e la regina Camilla sono giunti all'Altare della Patria, per rendere omaggio al monumento dedicato al milite ignoto, dove sono stati ricevuti dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo l'esecuzione dell'inno britannico e italiano, da programma, Carlo ha omaggiato la Bandiera di Guerra del Reggimento "Granatieri di Sardegna" con un inchino, accompagnato dal ministro della Difesa.

Intorno alle 12.50 si è conclusa la visita all'Altare della patria di re Carlo e della regina Camilla. Dopo aver assistito alla deposizione della corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto, accompagnati dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal ministro degli Esteri britannico David Lammy, i reali sono scesi dalle scale del monumento di Piazza Venezia e, prima di risalire sulla Bentley, hanno ascoltato nuovamente gli inni britannico e italiano. Prossimo appuntamento la visita al Colosseo (dove, secondo indiscrezioni, saranno accompagnati dal Ministro della Cultura).

L'INCONTRO CON IL PRESIDENTE MATTARELLA

Ma la giornata per i reali inglesi è iniziata con il colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Poi lo spostamento all'Altare della Patria, in una Roma blindata. I reali sono stato scortati dai Corazzieri in motocicletta. Domani sera, invece, torneranno al Quirinale per il Pranzo di Stato.

LA NOTA DEL QUIRINALE

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale le Loro Maestà il re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato. I due Capi di Stato - riferisce il comunicato ufficiale - si sono intrattenuti a colloquio, allargato successivamente alle delegazioni ufficiali. Era presente il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.