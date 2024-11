Carmen Di Pietro a "Belve", ecco tutta la verità sulla "tetta esplosa in volo". Leggenda o realtà?

Leggenda o verità. Luoghi comuni o storie raccontate sui giornali inseguendo lo scoop? Ora ci pensa Carmen Di Pietro, reduce dall'esperienza tv a Tale quale show, si racconta a Belve (che andrà in onda stasera, 26 novembre 2024 su Rai2).

Gli esordi nel mondo del cinema, il matrimonio con Sandro Paternostro, storico e indimenticabile giornalista Rai, l'infanzia a Salerno e la voglia di fare televisione. E poi quella storia legata alla "tetta esplosa" in aereo. La Fagnani dice: "Dopo 20 anni possiamo finalmente dire che s’è inventata tutto ?” Carmen Di Pietro, senza mezzi termini, svela:

“Non era una bufala. Mi scoppiò una tetta in volo!”

IL RAPPORTO CON LA FEDE

La Fagnani parte con le domande a raffica. Insegue lo scoop. Che arriva subito. Chiede: “Prega ?”. E lei risponde: “La sera, dopo aver letto Topolino, dico il Pater..”. Poi la conduttrice incalza: “ Recita il Pater Nostro? Ancora una risposta ad effetto: "Grazie per la pensione di reversibilità…“

La più grande trasgressione sono i peccati di gola e poi l'ossessione per la palestra, infatti la Di Pietro ha un fisico da urlo.

Capitolo amore. “Sono single da 10 anni”, dice la Di Pietro, che è stata sposata con Sandro Paternostro (43 anni più grande di lei). “Con Sandro è stato il mio amore vero. Non l’ho mai abbandonato e per me Sandro c’è sempre”, aggiunge.

LA LOVE STORY CON MARADONA

Ma le love story con i grandi personaggi del mondo del jet set sono tante. Uno su tutti: Maradona. “Guardavamo le stelle. Una storia vera”, aggiunge. Ma Carmen svela di non aver ceduto nel tempo alle avance di Sylvester Stallone.