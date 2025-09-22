Celebrati i funerali di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso nello Utah

L’apertura dei cancelli

I cancelli dello Stade Farm Stadium si sono aperti attorno alle 1740, ora italiana. Mentre e la folla prendeva posto per il memorial per l'attivista conservatore Charlie Kirk, sugli schermi sono state trasmesse le foto dell'attivista di destra, accompagnate da una playlist di lodi e adorazione. Tante le persone vestite di rosso, di blu e di bianco con i cappellini Maga. Ai lati degli schermi bandiere americane con la scritta "Ricordando Charlie Kirk 1993-2025. Tante si sono registrate sul sito web di Turning Point USA. Lo stadio di Glendale, nello Stato americano dell'Arizona, è stato blindato con un dispositivo di sicurezza simile a quello della finale del super bowl. Dopo circa un ora lo stadio si è riempito e secondo la polizia, “tra intero ed esterno ci sono circa 200mila persone”. Ai funerali di Kirk presenti anche Musk e Bannon.





La vedova

Erika Kirk, vedova dell'attivista conservatore, presente alla cerimonia, ha indossato il ciondolo macchiato di sangue che suo marito portava al momento in cui è stato colpito da un proiettile lo scorso 10 settembre nello Utah. Intervistata dal New York Post, ha detto che il marito aveva ricevuto numerose minacce di morte nell'ultimo anno, che viaggiava con scortato da mesi e che avrebbe rifiutato di parlare da dietro un vetro antiproiettile. “la sua reazione quando lo ho visto in ospedale dopo l'attentato mortale, i suoi occhi erano semiaperti” ha dichiarato “e aveva quel mezzo sorriso consapevole, come la Gioconda. Sembrava morto felice. Come se Gesù lo avesse salvato. Il proiettile è arrivato, lui ha sbattuto le palpebre ed era in paradiso. Tanta commozione quando è salita sul palco, in lacrime. Ha ricevuto un caloroso applauso. "Perdono il giovane che ha tolto la vita a Kirk, la risposta all'odio non è altro odio", ha detto.





La cerimonia

E' cominciata al suono delle cornamuse cerimonia commemorativa per Charlie Kirk al suono di "Amazing Grace". Circa 95.000 persone hanno preso posto nello stadio principale e nell'arena adiacente predisposta per l'afflusso straordinario. Poi sul placo sale il pastore Robb McCoy : "Charlie mi chiamava il suo pastore, io lo chiamavo il mio amico. L'ultima volta ci siamo incontrati due settimane fa in Corea del Sud", ha detto. Sul palco la vedova ricorda come la sera prima lo aveva invitato a mettere il giubbotto anti proiettile, mentre il Presidente del college di Kirk annuncia che “A Charlie verrà data la laurea honoris causa”. Sul palco si alternano poi amici e colleghi, “il pubblico la sua stella polare” dicono all’unisono. Il vice capo di gabinetto del presidente Trump, Stephen Miller ha promesso che finirà il lavoro di Kirk. Sui grandi schermi durante il memorial di Charlie Kirk è stato trasmesso il video dell'evento dell'attivista alla Utah Valley University il 10 settembre, il giorno in cui fu ucciso a colpi di arma da fuoco. Nello stadio è sceso il silenzio tra i presenti. E’ stato lanciato un appello a portare avanti la sua eredità. mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha definito politico l’assassino di Kirk. Il Segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. ha paragonato Kirk a Gesù Cristo. Il vicepresidente JD Vance ha parlato dell'amico come un uomo che ha cambiato il corso della storia con gentilezza e coraggio.

Le parole di Trump

Il presidente degli Stati Uniti ha ricordato Kirk come un martire della libertà e assicurato che la sua voce rimarrà per Sempre. "Questa è una rinascita per milioni di americani" ha detto ancora dal palco. L'America è un paese in shock: due settimane fa il paese è stato derubato di un gigante della sua generazione", ucciso da una "mostro radicalizzato", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Trump parla di una perdita "monumentale" per il Paese. a Kirk verrà assegnata la Medaglia Civile, la più importante onorificenza del paese. ha concluso il presidente degli Stati Uniti. Durante la cerimonia, Donald Trump si è intrattenuto a parlare per qualche minuto con Elon Musk. Le telecamere hanno inquadrato i due che si parlavano amichevolmente, uno seduto vicino all'altro.