"Chi l'ha visto?" ospita Luciano D'Adamo, l'uomo che ha perso la memoria e "vive negli anni '80"

Non sa cosa sia l'Euro. Non sa di Francesco Totti. Non sa di Papa Francesco e del suo predecessore. La sua memoria, dopo un brutto incidente avvenuto a Roma nel 2019, si è fermata al 1980. Sembra la trama di un film, ma la storia vissuta da Luciano D'Adamo, ospite di "Chi l'ha visto?", è proprio vera.

L'INCIDENTE AVVENUTO A ROMA

L'uomo è stato investito da un'auto pirata ed è rimasto in coma. Al suo risveglio era convinto che fosse il 20 marzo del 1980 e che avesse 24 anni. "Un incubo guardarsi allo specchio", racconta Luciano a Federica Sciarelli. L'uomo, dopo quell'incidente, non riconosce sua moglie e suo figlio (in studio a Chi l'ha visto?). Insomma, perde, all'improvviso, 39 anni di vita vissuta.

«Avevo 24 anni, avevo lavorato a Fiumicino, all'epoca ero un dipendente dell'aeroporto, personale di terra. Quando ho staccato sono tornato a Roma, abitavo a Monte Mario. Sono rientrato a casa, poi sono uscito di nuovo...», dice Luciano in studio a Chi l'ha visto?

COME NELLA SERIE TV DI RAI1 "DOC"

La storia di Luciano sembra quella della serie Tv di Rai1 "Doc", con Luca Argentero che veste i panni di Andrea Fanti. La serie è ispirata a una storia vera di un medico che a causa di un incidente ha perso 12 anni della sua memoria.

La storia di Luciano, raccontata sui giornali e sui siti, ha incuriosito tantissimo i lettori. Ieri, grazie ad una lunga intervista televisiva, il pubblico di Chi l'ha visto? ha conosciuto Luciano, che si è commosso ripercorrendo tutto quello che è accaduto nella sua vita dopo l'incidente.

