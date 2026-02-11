Delitto Trinchero, Alex Manna resta in carcere per omicidio, per ora non per femminicidio

Il gip di Alessandria Aldo Tirone ha sciolto la riserva dopo l'udienza di convalida dell'arresto di Alex Manna, 20 anni per la morte di Zoe Trinchero, di tre anni più giovane di lui. Era scontato che rimanesse in carcere, dopo la lunga confessione che il ragazzo ha fatto sabato davanti ai carabinieri di Nizza, del Reparto Operativo e del pm Ferrando della Procura di Alessandria. I motivi formali sono la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il serio pericolo di fuga.

Ma c'è un particolare, non da poco, che ancora manca nella lunga ricostruzione della tragica serata di venerdì che si riverbera anche in queste prime carte processuali: il movente. Non confermato nè nella confessione, nè all'udienza di convalida (dove Manna ha scelto la via del silenzio dicendo di non avere altro da aggiungere) e, ad ora, non accertato dalle indagini che stanno continuando serrate per dare riscontri e per ricostruire esattamente ogni istante dell'omicidio.Alex ha ammesso di averle dato dei pugni e di averla poi fatta precipitare nel rio ma non ha saputo, probabilmente voluto, spiegarne il perché. C’è una traccia nel passato, c’era stata una relazione tra i due quando erano giovanissimi , con un tradimento.

Per ora l'accusa formulata dalla Procura di Alessandria nei confronti di Alex continua ad essere quella di omicidio e non di femminicidio. Reato, quest'ultimo, introdotto recentemente che prevede la punizione con l'ergastolo per, testuale "l'uccisione di una donna per motivi di genere, odio, dominio o rifiuto di una relazione".



