Delitto Trinchero, Alex Manna resta in carcere per omicidio, per ora non per femminicidio

Delitto Trinchero, Alex Manna resta in carcere per omicidio, per ora non per femminicidio

Delitto Trinchero, Alex Manna resta in carcere per omicidio, per ora non per femminicidio Photo Credit: Ansa/ Tino Romano

Gabriele Manzo

11 febbraio 2026, ore 13:30

Zoe Trinchero, secondo l'autopsia, era ancora viva quando è stata gettata nel canale, Alex Manna aveva mostrato disperazione al ritrovamento del corpo

Il gip di Alessandria Aldo Tirone ha sciolto la riserva dopo l'udienza di convalida dell'arresto di Alex Manna, 20 anni per la morte di Zoe Trinchero, di tre anni più giovane di lui. Era scontato che rimanesse in carcere, dopo la lunga confessione che il ragazzo ha fatto sabato davanti ai carabinieri di Nizza, del Reparto Operativo e del pm Ferrando della Procura di Alessandria. I motivi formali sono la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il serio pericolo di fuga.
Ma c'è un particolare, non da poco, che ancora manca nella lunga ricostruzione della tragica serata di venerdì che si riverbera anche in queste prime carte processuali: il movente. Non confermato nè nella confessione, nè all'udienza di convalida (dove Manna ha scelto la via del silenzio dicendo di non avere altro da aggiungere) e, ad ora, non accertato dalle indagini che stanno continuando serrate per dare riscontri e per ricostruire esattamente ogni istante dell'omicidio.Alex ha ammesso di averle dato dei pugni e di averla poi fatta precipitare nel rio ma non ha saputo, probabilmente voluto, spiegarne il perché. C’è una traccia nel passato, c’era stata una relazione tra i due quando erano giovanissimi , con un tradimento.
Per ora l'accusa formulata dalla Procura di Alessandria nei confronti di Alex continua ad essere quella di omicidio e non di femminicidio. Reato, quest'ultimo, introdotto recentemente che prevede la punizione con l'ergastolo per, testuale "l'uccisione di una donna per motivi di genere, odio, dominio o rifiuto di una relazione".

Zoe buttata ancora viva nel canale

Secondo le prime conclusioni dell'esame autoptico effettuato dal medico legale Alessandra Cicchini, Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale. Serviranno ancora delle analisi, ma questo aspetto, legato al "trauma da precipitazione", sembra ormai chiarito in via definitiva. Nonostante i pugni di Alex Manna, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato nella tarda serata del 6 febbraio scorso, respirava ancora mentre veniva scaraventata nel rio da un'altezza di circa tre metri.

La recita del colpevole

Manna avrebbe pianto sul corpo della giovane per ingannare gli amici con i quali l’aveva cercata. la stava cercando. Inoltre, due settimane prima, avrebbe già tentato un approccio con la ragazza. Lo hanno riferito a Storie Italiane su RaiUno i due giovani che hanno ritrovato il corpo."Appena l'abbiamo vista, abbiamo detto 'Quella è Zoe'. Aveva ferite sul viso e si vedeva che era gonfia, forse cadendo ha sbattuto la testa", hanno proseguito. "Abbiamo tirato fuori il telefono e chiamato il 112". I due amici hanno poi descritto il comportamento di Alex: "Era lì con noi, è sceso a piangerle addosso e a urlare 'è colpa mia che non l'ho salvata, l'ho lasciata da sola'. Noi purtroppo gli abbiamo creduto, ma era lucido, tremava e continuava a piangere. Ha incolpato subito un ragazzo di colore che ha rischiato il linciaggio se non lo portavano via i carabinieri".


Argomenti

Alex
feminicidio
Zoe

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Diventano più stretti i dialoghi tra Russia e Francia, alla ricerca di soluzioni per la pace in Ucraina

    Diventano più stretti i dialoghi tra Russia e Francia, alla ricerca di soluzioni per la pace in Ucraina

  • Sassari: ragazza sequestrata per dieci giorni dal fidanzato, ha sùbito ogni tipo di violenza e umiliazione

    Sassari: ragazza sequestrata per dieci giorni dal fidanzato, ha sùbito ogni tipo di violenza e umiliazione

  • Il presunto cecchino italiano di Sarajevo respinge le accuse:"andavo in Bosnia solo per lavoro"

    Il presunto cecchino italiano di Sarajevo respinge le accuse:"andavo in Bosnia solo per lavoro"

  • Guglielmo Gatti morto in carcere da tre anni, era condannato all'ergastolo per il massacro degli zii

    Guglielmo Gatti morto in carcere da tre anni, era condannato all'ergastolo per il massacro degli zii

  • Il Var fai da te, in promozione abruzzese annullato un gol per un tocco di mano ripreso da un dirigente

    Il Var fai da te, in promozione abruzzese annullato un gol per un tocco di mano ripreso da un dirigente

  • Il volto Santo è davvero quello di Giorgia Meloni sarà cancellato, intervengono Vaticano e Sovrintendenza delle Belle Arti

    Il volto Santo è davvero quello di Giorgia Meloni sarà cancellato, intervengono Vaticano e Sovrintendenza delle Belle Arti

  • Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico"

    Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico"

  • Mediaset a tutto campo contro Fabrizio Corona, adesso non esiste, oscurati i suoi canali e profili social

    Mediaset a tutto campo contro Fabrizio Corona, adesso non esiste, oscurati i suoi canali e profili social

  • E' scomparsa Maria Rita Parsi, icona della tutela dei più giovani, nata a Roma aveva 78 anni

    E' scomparsa Maria Rita Parsi, icona della tutela dei più giovani, nata a Roma aveva 78 anni

  • Australian Open: epico match di semifinale, alla fine la spunta Nole Djokovic, Sinner ko in cinque set

    Australian Open: epico match di semifinale, alla fine la spunta Nole Djokovic, Sinner ko in cinque set

Omicidio di Zoe Trinchero. Autopsia, la 17enne morta per un trauma di precipitazione

Omicidio di Zoe Trinchero. Autopsia, la 17enne morta per un trauma di precipitazione

La giovane, secondo le indagini, è stata percossa dal ventenne Alex Manna e, quando era probabilmente priva di sensi ma ancora in vita, è stata gettata in un canale

Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico

Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico

Gravi disagi alla circolazione dei treni con ritardi di oltre due ore

L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

Si tratta di Alex Manna, amico della 17enne trovata priva di vita in un corso d'acqua nell'astigiano