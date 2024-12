Donatella Versace irriconoscibile al gala del musical “Il diavolo veste Prada” a Londra

Donatella Versace, famosissima stilista e imprenditrice italiana, si è recata negli ultimi giorni a Londra per partecipare alla serata di gala di beneficenza del musical “Il diavolo veste Prada”, tratto dall’omonimo film. Donatella Versace ha postato su Instagram una serie di scatti della serata, accompagnati da una descrizione: “Non si tratta solo di moda, ma di compassione. Stasera, siamo orgogliosi di riconoscere #WorldAIDSDay al Gala di apertura del Musical del diavolo veste Prada a sostegno della Elton John AIDS Foundation. Grazie all'incredibile cast e a tutti coloro che si sono uniti a noi per questa serata indimenticabile”. In occasione della prima mondiale del musical, la sorella di Gianni Versace ha optato per un mini abito dorato con ricami e trasparenze, accessori dorati e stivali color marrone. Quello che ha fatto impazzire il web però non è stato il suo look, bensì il suo viso. La stilista, infatti, appare ringiovanita e luminosa. La sua trasformazione estetica ha generato una serie di commenti sotto il suo post, tra chi ipotizza un lifting e chi si domanda chi sia il suo chirurgo estetico. “Ragazzi, qualcuno deve scoprire chi è questo medico di Hollywood che sta facendo questi miracoli” scrive un utente; “Donatella stai benissimo così” scrive un altro e “Chi ha realizzato questo miracolo?” un altro ancora. Presenti alla serata anche Elton John, Lily Collins, Anna Wintour, Elizabeth Hurley, Vanessa Williams e molte altre star.





“Il diavolo veste Prada” in versione musical

In attesa del sequel dell’iconico film “Il diavolo veste Prada”, arriva a Londra la versione musical. La storia non prevede stravolgimenti rispetto a come la conosciamo: racconterà la vita di un’aspirante giornalista, Andy, nel ruolo di segretaria di Miranda Priestly. La direttrice della rivista Runway verrà interpretata da Vanessa Williams, star del cinema e del teatro che ha partecipato a "Ugly Betty" e "Desperate Housewives". Il ruolo dell’assistente alle prime armi Andy verrà affidato a Georgie Buckland, mentre Amy Di Bartolomeo vestirà i panni di Emily Charton, la prima assistente di Miranda. “Il diavolo veste Prada” in versione musical verrà messo in scena a partire da febbraio 2025 in numerosi teatri dell’Inghilterra, per poi passare in altri paesi.