Droni caduti in Estonia e Lettonia, uno sarebbe russo, l'altro Ucraino, pochi danni nessun ferito
25 marzo 2026, ore 14:00
Nei due paesi baltici c'è preoccupazione per la possibilità che i fatti possano ripetersi, con danni maggiori, perchè il conflitto non accenna a spegnersi
Un drone russo in Estonia
Ma droni impazziti hanno fatto il resto, toccando i territori di Estonia e Lettonia.Un drone russo si è abbattuto su territorio estone colpendo una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, senza provocare feriti né danni alle infrastrutture elettriche. La procuratrice generale dell'Estonia, Astrid Asi, ha detto che sulla base delle "informazioni attuali" il colpo "non era diretto" verso il paese e che le prime indagini chiariranno le circostanze più specifiche. Secondo prime spiegazioni, tutto sarebbe avvenuto nel corso di scontri a mezzo droni fra russi e ucraini nella regione del Mar Baltico. Il governo estone, comunque, si è immediatamente riunito in seduta d'emergenza per valutare "l'incidente di sicurezza". "Questi sono gli effetti della guerra di aggressione su larga scala della Russia" ha affermato il direttore generale del Servizio di sicurezza interna estone (Iss), Margo Palloson, aggiungendo di temere "il verificarsi di simili incidenti in futuro".
Toccata anche la Lettonia
Poco dopo un altro drone proveniente da territorio russo si è schiantato in Lettonia, sebbene per la premier Evika Silina si tratterebbe di un mezzo "probabilmente ucraino", finito fuori controllo. L'Aeronautica militare ha riferito di aver identificato "un veicolo aereo senza pilota nello spazio aereo lettone proveniente dalla Russia" e che "i sistemi di allarme rapido hanno rilevato un suono simile a un'esplosione" nella regione di Kraslava, al confine con la Bielorussia, alleata di Mosca. I resti del drone sono stati recuperati e nessun civile è rimasto ferito e l'incidente non ha causato alcun danno .
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