Emis Killa vieta l'uso del cellulare al concerto milanese: "No phone party"

No smartphone. No party. Stavolta è Emis Killa, rapper amatissimo dai giovani, a sparare a zero contro l'uso dei cellulari ai concerti. La sua decisione lascia tutti senza parole.

No phone party in occasione dell'appuntamento di domenica 15 dicembre al Fabrique di Milano. Il rapper, durante i suoi concerti, ha spesso richiamato i fan per l'uso eccessivo dei telefoni. Come dire: godetevi lo spettacolo senza farvi contagiare dai social.

LEGGI ANCHE - Squilla il telefono a teatro, Silvio Orlando interrompe lo spettacolo: la reazione dell'attore diventa virale

CELLULARI VIETATI AL CONCERTO

Durante il 'No Phone Party', non si potranno usare i cellulari per tutto il concerto fino a quando non sarà l'artista a permetterlo. Il concerto sarà l'occasione per Emis Killa di incontrare il proprio pubblico un'ultima volta, prima di salire su uno dei palchi più importanti d'Italia, al Teatro Ariston di Sanremo, il prossimo febbraio.

Sanremo, infatti, è dietro anche per Emis Killa, scelto da Carlo Conti per il prossimo Festival. Manca davvero poco e lui, come del resto altri della Generazione Zeta, rappresenta la quota rap della kermesse musicale.

LEGGI ANCHE - Carlo Conti a RTL 102.5: “La cosa importante per me è continuare il lavoro grandioso fatto in questi anni da Amadeus. Tra le novità ci saranno più Big in gara e nella serata cover i concorrenti potranno duettare insieme”

I CANTANTI IN GARA AL PROSSIMO FESTIVAL DI SANREMO

Ghali – Casa mia

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico – Onda alta

Angelina Mango – La noia

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia – Mariposa

Loredana Bertè – Pazza

Mr.Rain – Due altalene

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Negramaro – Ricominciamo tutto

Rose Villain – Click boom!

Mahmood – Tuta gold

Diodato – Ti muovi

Annalisa – Sinceramente

Il Volo – Capolavoro

Emma – Apnea

Renga e Nek – Pazzo di te

La Sad – Autodistruttivo

Irama – Tu no

BigMama – La rabbia non ti basta

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni – Finiscimi

Il Tre – Fragili

Alfa – Vai!

Maninni – Spettacolare

Santi Francesi – L’amore in bocca

Clara – Diamanti grezzi

BNKR44 – Governo Punk