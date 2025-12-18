Forbes: sei nuovi paperoni in Italia sono gli eredi di Giorgio Armani, il più ricco è sempre Giovanni Ferrero

In Italia crescono i miliardari, per la divisione della eredità di Giorgio Armani, in classifica influiscono pure le precedenti divisioni dei patrimoni di Leonardo del Vecchio e Silvio Berlusconi Secondo le stime di Forbes sono 79 sei in più , rispetto alla classifica della scorsa primavera, In prima posizione Giovanni Ferrero che viene accreditato di un patrimonio personale di 41,3 miliardi di dollari (solo la scorsa primavera erano 38,2 miliardi). Nella classifica ci sono i 79 italiani che a fine 2025 avranno disponibili almeno un miliardo di dollari.

Rispetto alllo scorso mese di aprile (quando Forbes ha pubblicato l’ultimo report) ci sono come detto sei new entry in classifica e la rivista ne chiarisce il motivo: il patrimonio dello stilista Giorgio Armani, mancato il 4 settembre scorso) è andato a cinque eredi, che ora fanno tutti parte di questa graduatoria. Si tratta in particolare del braccio destro Pantaleo Dell’Orco, suo partner (che entrato in classifica come 39°) il cui patrimonio è stimato in 2,5 miliardi di dollari. Al 72° posto con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari troviamo la sorella Rosanna Armani e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. 78° posto per la nipote Roberta Armani, con 1 miliardo di dollari.



