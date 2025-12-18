Forbes: sei nuovi paperoni in Italia sono gli eredi di Giorgio Armani, il più ricco è sempre Giovanni Ferrero

18 dicembre 2025, ore 19:00
Entra al sesto posto Filippo Ghirelli di Genera group, in classifica altri eredi, quelli di Leonardo Del Vecchio e Silvio Berlusconi, le donne italiane miliardarie sono 24
In Italia crescono i miliardari, per la divisione della eredità di Giorgio Armani, in classifica influiscono pure le precedenti divisioni dei patrimoni di Leonardo del Vecchio e Silvio Berlusconi Secondo le stime di Forbes sono 79 sei in più , rispetto alla classifica della scorsa primavera, In prima posizione Giovanni Ferrero che viene accreditato di un patrimonio personale di 41,3 miliardi di dollari (solo la scorsa primavera erano 38,2 miliardi). Nella classifica ci sono i 79 italiani che a fine 2025 avranno disponibili almeno un miliardo di dollari.
Rispetto alllo scorso mese di aprile (quando Forbes ha pubblicato l’ultimo report) ci sono come detto sei new entry in classifica e la rivista ne chiarisce il motivo: il patrimonio dello stilista Giorgio Armani, mancato il 4 settembre scorso) è andato a cinque eredi, che ora fanno tutti parte di questa graduatoria. Si tratta in particolare del braccio destro Pantaleo Dell’Orco, suo partner (che entrato in classifica come 39°) il cui patrimonio è stimato in 2,5 miliardi di dollari. Al 72° posto con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari troviamo la sorella Rosanna Armani e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. 78° posto per la nipote Roberta Armani, con 1 miliardo di dollari.
Al sesto posto c’è la new entry Ghirelli
Il sesto nuovo miliardario d’Italia (62° posto) è il romano Filippo Ghirelli, “nato a Roma e residente a Monaco – scrive Forbes – ha fondato nel 2009 Genera Group, società di investimento nel settore energetico che ha venduto alla svizzera Susi Partners” per poi creare – prosegue il magazine – “Infracorp, un’altra società di investimento nei settori energia, trasporti, spazio e intelligenza artificiale. Un’altra sua società, Mareterra, è stata molto sui giornali due anni fa, quando ha comprato il 25% della raffineria indiana Nayara Energy, controllata dalla russa Rosneft”.
Al 2° posto Andrea Pignataro (Ion), il cui patrimonio è stimato in 36,9 miliardi di dollari poi 3° Giancarlo Devasini, torinese creatore della criptovaluta Tether, che secondo Forbes possiede l’equivalente di 22,4 miliardi di dollari.4° Francesco Gaetano Caltagirone (9,8 miliardi di dollari) che prende il posto appunto di Giorgio Armani e scavalca anche Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, quinto con 9,5 miliardi.
Poi ecco all’8° posto si trovano gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio e del suo impero EssilorLuxottica: si tratta dei figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio del precedente matrimonio tra Zampillo e il banchiere Paolo Basilico.
Forbes sottolinea la presenza di 24 donne tra i 79 miliardari
Massimiliana Landini Aleotti della Casa farmaceutica Menarini, è la prima delle 24 donne che entrano in classifica. E’ sesta in quella assoluta con 8,1 miliardi di dollari, davanti alle già citate Nicoletta Zampillo e Paola Del Vecchio, eredi del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. A seguire tra le donne Miuccia Prada (21° posto assoluto con 4,9 miliardi), Giuliana Benetton, Isabella Seragnoli, Marina Berlusconi, Annalisa Doris, Marina Prada, Sabrina Benetton, Eleonora Berlusconi, Barbara Berlusconi, Barbara Benetton e Susan Carol Holland.