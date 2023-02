Gino Paoli stasera all'Ariston, arriva un grande omaggio alla sua carriera

Torna all'Ariston e farà, sicuramente, emozionare tutti. Per Gino Paoli si tratta di un grande ritorno. Una vita piena di successi, le sue canzoni sono state la colonna sonora per intere generazioni: “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Sapore di sale”, “Senza fine”, solo per citare alcuni titoli.



Gino Paoli, 88 anni, uno dei cantautori più amati dal pubblico, sarà ospite stasera di Sanremo con un omaggio sul palco alla sua lunga carriera. L'ultima serata del Festival chiude con un grande colpo di Amadeus, che riesce a riportare Gino Paoli a Sanremo.

IL TENTATO SUICIDIO

Nella storia è entrato il tentato suicidio di Gino Paoli, che si spara un colpo di pistola al cuore. Il proiettile rimane incastrato nel pericardio, vicinissimo al cuore. Il cantante viene operato, riesce a salvarsi miracolosamente, ma i medici ritengono troppo rischioso rimuovere il proiettile. Che da quell’11 luglio 1963 è ancora lì.

GLI AMORI DELLA SUA VITA

Le donne e la musica. Nessuno dimentica la storia d’amore con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, all’epoca molto più giovane di lui (dalla loro relazione nasce Amanda). E poi la sua prima moglie Anna Fabbri. Nel 1991 sposa Paola Penzo, autrice di alcuni suoi brani (hanno tre figli: Nicolò, Tommaso e Francesco).

IL RITORNO A SANREMO E IL SUO LEGAME CON IL FESTIVAL

Tra Sanremo e Gino Paoli c’è un rapporto intenso: sette partecipazioni al Festival ed è in gara per ben cinque volte in gara. Nel 1961 è la sua prima volta con la canzone “Un uomo vivo”, che canta in coppia con Tony Dallara. Poi fa coppia con Antonio Prieto nel 1964 con il brano “Ieri ho incontrato mia madre” e nel 1966 con la canzone “La carta vincente”. Il suo ritorno al Festival, dopo una lunga assenza, arriva nel 1989 con “Questa volta no”. Poi ventuno anni fa, esattamente nel 2002, torna sul podio con il brano “Un altro amore”. Ora c’è tanta attesa per la sua esibizione nella serata della finalissima.