Graduali miglioramenti nelle condizioni di salute di Papa Francesco, anche domani Angelus scritto

La salute di Papa Francesco sta registrando graduali miglioramenti. La sua terapia, che include sia la fisioterapia respiratoria che motoria, sta producendo effetti positivi, anche la sua situazione generale resta complessa. È quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso in serata. Il Papa resta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Siamo ormai a più di trenta giorni dal suo ingresso in ospedale, e la durata del ricovero potrebbe prolungarsi ancora. Il prossimo bollettino sarà diffuso tra martedì e mercoledì. Anche domani, come è già accaduto nelle altre domeniche di ricovero del Papa, l'Angelus sarà diffuso solo con un testo scritto. Lo ha riferito la sala stampa vaticana.





La terapia

L’aspetto incoraggiante sottolineano i medici è che gradualmente verrà ridotta la ventilazione meccanica, che durante la notte viene utilizzata per assistere la respirazione del Papa in maniera passiva. Il personale medico si sta concentrano per ridurre progressivamente questa ventilazione, sostituendola con l'ossigenazione a flussi alti. Nonostante questi progressi, Papa Francesco è ancora dipendente dall'ossigeno, necessitando di supporto 24 ore su 24. Il bollettino medico ha però confermato la stabilità delle condizioni del Papa. Nonostante la sua condizione fisica, il Santo Padre non ha mai perso il suo buon umore.





L'isolamento del Papa

Papa Francesco sta vivendo questo lungo ricovero in un isolamento ma fonti vaticane ribadiscono che la sua vita di fede, che lo ha accompagnato in ogni momento della sua vita, è ora la sua forza principale, aiutandolo a superare le difficoltà e le sfide di questo periodo. Al momento il suo contatto con il mondo esterno è limitato. Ma anche durante il suo ricovero, Bergoglio continua a governare la Chiesa. La dimostrazione è il documento firmato da lui l'11 marzo, che prolunga la fase di attuazione del Sinodo fino al 2028. Il documento, sebbene sottoscritto in ospedale, rappresenta l’impegno di Papa Francesco a proseguire nella sua missione di guida della Chiesa, nonostante la sua condizione di salute.