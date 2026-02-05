Guglielmo Gatti morto in carcere da tre anni, era condannato all'ergastolo per il massacro degli zii

Quando la cronaca supera la realtà. Uno dei fatti più violenti delle cronache in Lombardia, vide protagonista Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver massacrato gli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo nella calda estate bresciana del 2005. Se ne è andato in punta di piedi, solo e dimenticato. Quando i pochi parenti anziani lo andarono a trovare nel carcere milanese di Opera, lui gli disse di non tornare più. “Questo è un ambiente troppo duro per voi. Non preoccupatevi per me, dimenticatemi”. E così è andata.

Guglielmo Gatti è deceduto da tre anni in carcere, senza che nessuno lo sapesse. La notizia è venuta fuori perché i cronisti del Giornale di Brescia, hanno chiesto di intervistarlo. “Data uscita carcere: 15-6-2023. Motivo: decesso” è stata la fredda risposta burocratica. Neanche il suo avvocato Luca Broli era stato informato, perché la privacy impone che, in questi casi, vengano contattati solo i familiari stretti. E lui non ne aveva più. : l’unico che si era interessato della sua sorte era stato il cugino Giovanni, morto però il giorno della sentenza passata in Cassazione. Gatti adesso è sepolto in un campo del cimitero Monumentale di Milano. Ha una lapide senza nome, è diventato solo un numero, attraverso il quale è stato localizzato. In questi anni di detenzione, Gatti aveva interrotto i contatti con l’esterno, rifiutando anche l’ipotesi di una richiesta di revisione del processo. Nell’agosto del 2025 avrebbe potuto godere della semilibertà. Ma era già morto. Ora l’avvocato vorrebbe capire le cause del decesso, che non sono contenute nella risposta del carcere. Il suo avvocato è ancora più stupito, perché non gl.i risulta che avesse problemi si salute.



