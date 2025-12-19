I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

I Modà e Bianca Atzei sono stati ospiti di The Flight su RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il nuovo singolo “Ti amo ma non posso dirlo” (Atlantic Records Italy/Warner Music Italia) e per annunciare LA NOTTE DEI ROMANTICI IN ESTATE – TOUR 2026, la nuova tournée estiva in partenza a giugno 2026.

LA NOTTE DEI ROMANTICI IN ESTATE – TOUR 2026

Ospiti di RTL 102.5, i Modà annunciano, a sorpresa, LA NOTTE DEI ROMANTICI IN ESTATE – TOUR 2026. La band tornerà dal vivo nel 2026 con una special guest: Bianca Atzei. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

«Non abbiamo più intenzione di fare tournée troppo lunghe, ma vogliamo portare avanti il progetto in modo diverso, cercando di fare date estive e date invernali. L’idea è fare meno concerti, continuare a stare sul palco e pubblicare nuove canzoni per dare al pubblico musica nuova. Siamo una band e sentiamo l’esigenza di scrivere e raccontare. Far aspettare le persone tre anni per un disco oggi è un’attesa troppo lunga, soprattutto in un momento in cui la discografia funziona in questo modo. Stiamo cercando di adeguarci», racconta Kekko a RTL 102.5. «Anche Bianca sarà con noi, farà un suo show prima dei Modà. Abbiamo deciso di “adottarla” artisticamente e crediamo molto nel suo futuro discografico. Stiamo scrivendo un disco insieme a lei ed è da lì che è partita questa idea di averla con noi anche durante il tour».

Qui le date:

20 giugno 2026 – Servigliano (FM), Parco della Pace [DATA ZERO]

25 giugno 2026 – Caserta, Reggia di Caserta

30 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

10 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante

22 luglio 2026 – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello

24 luglio 2026 – Palermo, Velodromo

Biglietti disponibili su TicketOne dalle ore 17.00 di oggi e dalle ore 11.00 di mercoledì 24 dicembre nei rivenditori abituali.

IL SINGOLO

Da oggi in rotazione radiofonica, “Ti amo ma non posso dirlo”, il nuovo singolo scritto da Kekko Silvestre e Bianca Atzei, è il racconto di un rapporto che si trasforma da una sincera amicizia in un amore profondo. «Io sono un fan di Bianca Atzei, erano anni che si parlava di un suo ritorno al pop, perché negli anni ha fatto cose diverse. Abbiamo iniziato a scrivere insieme, ha delle potenzialità vocali straordinarie. In questo testo volevamo parlare di qualcosa che inizia, non che finisce, e così abbiamo sviluppato questa idea dei due migliori amici che si amano. Siamo molto contenti del ritorno di Bianca perché la stimiamo e le vogliamo bene», racconta Kekko.

Il rapporto tra i Modà e Bianca Atzei è una di quelle relazioni artistiche e umane rare nel mondo della musica: un legame fatto di amicizia e condivisione creativa che, negli anni, ha dato vita a brani come “La paura che ho di perderti” e “La gelosia”. «Sono innamorata di questo testo: per me è un regalo. Kekko mi ha un po’ preso per mano in un momento particolare della mia vita. Siamo tornati alla musica, che per me è una sorta di cura e riesce a risolvere tante cose. Così ci siamo messi a scrivere l’album», continua Bianca Atzei. «Musicalmente l’idea è partita da Bianca, io ho continuato e poi abbiamo lavorato insieme al testo. È una grande autrice: poter scrivere con lei è un vero regalo. Quando lavoro con qualcuno, guardo sempre alla qualità. Mettere una mano sulla spalla a qualcuno, quando a tua volta qualcuno lo ha fatto per te, è una delle cose più belle che ci siano. In un momento in cui c’è chi combatte odio con altro odio, abbiamo deciso di portare avanti questo messaggio», conclude Kekko.

I MODÀ

“Ti amo ma non posso dirlo” è l’ultimo capitolo di una storia lunga oltre 20 anni, una carriera che Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) hanno costruito canzone dopo canzone, concerto dopo concerto, riconfermando ogni volta la propria identità artistica: liberarsi dal superfluo per restare fedeli a ciò che da sempre la rappresenta, ovvero la capacità di trasformare vissuti personali in memoria collettiva. Un dialogo continuo con chi, negli anni, li ha accompagnati e li accompagnerà anche nel prossimo tour.



