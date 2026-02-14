Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile Photo Credit: Ansa: US / Bambino Gesù

Redazione Web

14 febbraio 2026, ore 18:00

Per il team medico del Monaldi l'intervento, invece, sarebbe ancora possibile

"Il bambino è trapiantabile perché è in lista, secondo il parere del team che si sta occupando della cosa. Non è mai uscito da questa lista, se non brevemente in passato. Le condizioni sono molto gravi ma stabili". Così l'ospedale Monaldi di Napoli sulla situazione del paziente di due anni e 4 mesi, cui è stato trapiantato un cuore degenerato il 23 dicembre scorso, in attesa di un nuovo organo e tuttora attaccato a una macchina salvavita. Intanto è arrivato il secondo parere richiesto dalla famiglia del piccolo. Per l'ospedale Bambino Gesù di Roma il bimbo non è più trapiantabile. La notizia è stata diffusa dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della mamma di Tommaso. "Al Monaldi pare si siano opposti con fermezza al parere del Bambino Gesù sulla non trapiantabilità del cuore al bimbo di Napoli. L'opposizione è venuta dal medico che l'ha operato il quale sostiene che è ancora trapiantabile e per il momento rimane in lista trapianti. Sarà lo stesso medico, che presumo sia indagato, a rioperarlo. Quindi io  mi sono recato  dalla polizia giudiziaria per una integrazione di querela", ha dichiarato Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva Mi manda Raitre. "Ovviamente mi auguro che il Bambino Gesù si sbagli e che il parere del Monaldi sia quello corretto. Però ci sono altre vicende che si vanno intrecciando. Loro hanno deciso, ce l'hanno comunicato formalmente: sarà lui a rioperarlo. Eventualmente supportato da una equipe del Bambino Gesù" ha concluso il legale della famiglia del piccolo Tommaso ai microfoni della Rai


Argomenti

Bimbo di due anni
Monaldi
Napoli
Trapianto di cuore fallito

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

    Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

  • Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

    Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

  • Si è aperta una frattura tra Stati Uniti ed Europa, così il cancelliere tedesco Merz

    Si è aperta una frattura tra Stati Uniti ed Europa, così il cancelliere tedesco Merz

  • Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

    Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

  • World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

    World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

  • Lo scandalo Epstein scuote i reali, Andrea 'non ha restituito un penny' scrive il Sun

    Lo scandalo Epstein scuote i reali, Andrea 'non ha restituito un penny' scrive il Sun

  • Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

    Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

  • Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

    Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

FABIO CICILIANO A RTL 102.5: “FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO"

FABIO CICILIANO A RTL 102.5: “FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO"

Intervista disponibile su RTL 102.5 Play: https://play.rtl.it/ospiti/1/fabio-ciciliano-emergenza-niscemi-lunedi-2-febbraio-2026/

Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

Oltre all'azienda avrebbero avviato azioni legali Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui, Pier Silvio e Marina Berlusconi

Esame di maturità stabilite le date e le materie, Latino al Classico, Matematica per lo Scientifico, orale che cambia

Esame di maturità stabilite le date e le materie, Latino al Classico, Matematica per lo Scientifico, orale che cambia

All'orale quattro materie, tolta la discussione del documento, la commissone sarà composta da un presidente esteerno, da due docenti interni e due esterni