Il Papa al 21esimo giorno di ricovero, nessuna sua foto: ecco la risposta della Santa Sede

"Nessuna foto del ricovero, è libero di scegliere quando farsi vedere". La Santa Sede con questa frase spiega perché non sono state diffuse immagini del ricovero del Papa, che i fedeli non vedono da 21 giorni. Intanto, il Santo Padre prosegue la fisioterapia per la mobilità e la terapia farmacologica al Gemelli di Roma.

COME STA IL PAPA?

Da 21 giorni il Papa è ricoverato al Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Dalla Santa Sede fanno sapere: "Prosegue terapia e fisioterapia motoria attiva”. C'è attesa per il bollettino serale, che dovrebbe arrivare intorno alle 19.

Ma l'altra notizia è legata alla donazione, un milione di euro, a favore dell'emergenza abitativa a Roma. A comunicarlo è il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, che ha chiesto ai sacerdoti della diocesi di versare una loro mensilità al "fondo don Roberto Sardelli".

Prima del ricovero al Gemelli, il Papa ha già donato un contributo di 1 milione di euro allo stesso fondo per trasformare una ex Casa del clero in venti appartamenti da assegnare a "quelle famiglie che da troppo tempo - scrive il cardinale vicario - aspettano una casa".

LO STRISCIONE DEI FEDELI AL GEMELLI

Maglietta con il volto di Bergoglio, cappellino con lo stemma del Napoli e un grande striscione con la foto del Santo Padre. E sullo fondo del manifestato la bandiera della pace con la scritta: 'Cercola sta pregando per te. Forza, alzati e cammina'.

È arrivato all'ospedale Gemelli di Roma dalla provincia di Napoli nella mattinata di oggi Emilio, a fare il "tifo" per il Papa . "Voglio fare in bocca al lupo a Francesco, sono qui per pregare per lui", dice mentre espande il manifesto davanti alla statua di Giovanni Paolo II , all'ingresso del nosocomio, e distribuisce i suoi bigliettini. Accanto a lui continua il via vai di persone, tra chi si ferma per fare una preghiera, e chi porta dei ceri.

Molti anche i laureandi dell'Università che, dopo la discussione della tesi, passano davanti alla statua per farsi delle foto e mandate un 'saluto'. "Ho ringraziato il Santo Padre. Questa mattina ho pregato affinché andasse tutto bene ed ho avuto un ottimo risultato", dice una studentessa di medicina con la corona d'alloro in testa.