Il Roland Garros parla sempre più italiano, oggi torna in campo Sinner, ieri Lorenzo Musetti ha incantato Parigi

Parigi è sempre più azzurra grazie a Lorenzo Musetti, che ieri è stato protagonista assoluto della giornata sulla terra rossa del Roland Garros. Il 23enne toscano ha eliminato in quattro set l’americano Frances Tiafoe col punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Per il carrarino è la seconda semifinale Slam in carriera. Affronterà lo spagnolo Alcaraz che in serata ha battuto 6-0 6-1 6-4 lo statunitense Tommy Paul. E oggi gli occhi sono puntati su Jannik Sinner che torna in campo , si gioca l’accesso alla semifinale affrontando il tennista russo naturalizzato kazako, Alexander Bublik





Il segreto di Musetti

Dopo aver sconfitto l’americano Tiafoe, davanti a un pubblico entusiasta, Musetti ha detto di essere cambiato e tutto questo è merito della paternità. “Lo scorso anno sono diventato papà. Credo che sia un processo di crescita non solo in campo, ma soprattutto fuori. Diventare padre mi ha reso più responsabile, ora approccio tutto in modo più professionale”. Meno fragile del passato, il giocatore di Carrara ha trovato continuità e mostra finalmente il talento. Musetti ha dominato Tiafoe con cambi di ritmo e soluzioni eleganti. Segno evidente di una maturazione mentale e tecnica.





Ora la sfida ad Alcaraz

E adesso arriva il difficile. In semifinale, Musetti troverà Carlos Alcaraz, che ieri ha battuto Tommy Paul in tre set. Lo spagnolo è avanti 5-1 nei precedenti. L’italiano però arriva alla sfida di oggi con un bilancio impressionante: 27 vittorie e appena 5 sconfitte sulla terra battuta da luglio scorso. E non dimentichiamoci che proprio a Parigi, lo scorso anno conquistò il bronzo olimpico. Si tratta del quinto italiano nell’era Open a raggiungere almeno due semifinali Slam, dopo Sinner, Panatta, Berrettini e Barazzutti.





Doppio azzurro

L’Italia vanta anche gioie nel doppio femminile. Jasmine Paolini e Sara Errani volano in semifinale dopo aver sconfitto in due set la coppia Kudermetova-Mertens con parziali di 6-2, 6-3.