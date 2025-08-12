In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky

In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky

In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky Photo Credit: Foto: Ansa/

Redazione Web

12 agosto 2025, ore 08:00

Zelensky frena, 'Le concessioni a Mosca non fermeranno la guerra'. L'Europa torna a confrontarsi domani, con una girandola di contatti telefonici tra i leader

Il pressing congiunto dei Paesi europei e di Kiev non ha dato, finora, i frutti sperati. Donald Trump ha annunciato che Volodymyr Zelensky non sarà parte del vertice in programma tra il presidente americano e Vladimir Putin venerdì in Alaska. Non solo: per ottenere la pace, il capo dello Stato ucraino dovrà accettare di cedere territori nell'ambito di uno "scambio" con la Russia, ha rincarato il tycoon, dicendosi "contrariato" dal rifiuto opposto da Zelensky. Soltanto poche ore prima il presidente ucraino aveva detto a chiare lettere: "Le concessioni a Putin non lo convinceranno a porre fine alla guerra". Dunque, l'ennesimo appello ai partner perché esercitino "una pressione più forte" su Mosca. "Le concessioni non convincono un assassino, ma una difesa davvero forte della vita ferma gli assassini", aveva aggiunto Zelensky, che da quando è stato annunciato il vertice di Ferragosto fra Trump e Putin sta conducendo consultazioni diplomatiche frenetiche, specie con le capitali europee.

LE MOSSE DELL'EUROPA

La Ue dal canto suo ha annunciato che la presidente della Commissione, Ursula von de Leyen, ha in programma mercoledì nuove telefonate organizzate dal cancelliere tedesco Friedrich Merz con altri leader di Paesi europei (anche Giorgia Meloni), con Zelensky e con lo stesso Trump. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che nello stesso giorno si consulterà in videoconferenza con altri due rappresentanti della Coalizione dei Volenterosi: lo stesso Merz e il premier britannico Keir Starmer. Un altro leader della Coalizione, il premier polacco Donald Tusk, ha ribadito che Kiev deve essere coinvolta nei colloqui di pace e alla Russia non deve essere permesso di sfidare i confini "impunemente".

TRUMP E LO SCAMBIO DI TERRITORI

Ma il tycoon sembra tirare dritto per la sua strada. "Ci sarà uno scambio di territori, lo so dalla Russia", ha affermato, non risparmiando una critica a Zelensky per la sua resistenza. "Ha avuto l'approvazione per andare in guerra e ammazzare tutti, ma ha bisogno dell'approvazione per fare uno scambio di territori?", ha chiesto il presidente Usa, in merito ad un'obiezione che il presidente ucraino avrebbe avanzato affermando che la cessione di territori richiederebbe emendamenti alla Costituzione ucraina. Trump ha anche tenuto a sottolineare che in Alaska non ci sarà alcun vertice trilaterale con la partecipazione di Zelensky. "Parlerò con Putin, gli dirò di mettere fine alla guerra", ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca, dicendo di attendersi un dialogo "costruttivo" con il leader russo. "Vedremo quali sono i parametri - ha proseguito -. Se è un accordo equo, lo rivelerò agli europei, alla Nato e a Zelensky. Lo chiamerò per primo e potrei dirgli in bocca al lupo, continuate a combattere, o potrei dirgli che possiamo trovare un accordo". Se le cose andranno così, secondo Trump "il prossimo incontro sarà fra Zelensky e Putin, o Zelensky, Putin e me". "Ci sarò se ce ne sarà bisogno ma voglio organizzare un incontro fra i due leader", ha detto ancora. Per Putin, il presidente americano ha avuto parole quasi premurose: "Penso che sia molto rispettoso che il presidente della Russia venga nel nostro Paese, invece di andare noi nel suo Paese o anche in un terzo posto", ha detto. "Penso che se non fosse stato per me, non starebbe parlando con nessun altro in questo momento", ha aggiunto. E poi è sembrato anche accennare alla possibilità di una revoca futura delle sanzioni con un ritorno alla normalità degli scambi commerciali con Mosca. "La Russia ha un territorio di grande valore se Vladimir Putin si dedicasse agli affari invece che alla guerra", ha osservato. 

LA GUERRA SUL CAMPO

Sul terreno, il ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista di un altro villaggio nella regione orientale ucraina di Donetsk. Mentre le autorità locali hanno riferito che una persona è rimasta uccisa e due ferite in un attacco di droni ucraini su una zona industriale della regione russa di Nizhny Novgorod, a centinaia di chilometri dalla linea del fronte. Secondo l'agenzia ucraina Ukrinform, il raid ha preso di mira una fabbrica che produce componenti missilistiche. Le autorità ucraine riferiscono da parte loro che sei persone sono state ferite in un bombardamento russo nella regione di Kherson e altre sei in quella di Dnipropetrovsk. 

Argomenti

Alaska
Donald Trump
Europa
Russia
Ucraina
Vertice
Vladimir Putin
Volodimir Zelensky

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

    Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

  • Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

    Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

  • Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

    Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

  • Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

    Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

  • Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

    Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

  • Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

    Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

  • Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

    Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

  • Addio a Jim Lovell, eroe dell’Apollo 13, è stato una leggenda dell’esplorazione spaziale

    Addio a Jim Lovell, eroe dell’Apollo 13, è stato una leggenda dell’esplorazione spaziale

  • Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

    Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

Ibiza, è giallo sulla morte di un noto DJ italiano, Michele Noschese - noto come Godzi- aveva 35 anni

Ibiza, è giallo sulla morte di un noto DJ italiano, Michele Noschese - noto come Godzi- aveva 35 anni

La polizia era intervenuta nella sua abitazione, i vicini si erano lamentati per il rumore. Secondo i familiari sarebbe stato picchiato dalle forze dell'ordine. Che respingono le accuse e parlano di malore

Trump fa causa al Wall Street Journal, "Mi ha diffamato collegandomi falsamente a Jeffrey Epstein"

Trump fa causa al Wall Street Journal, "Mi ha diffamato collegandomi falsamente a Jeffrey Epstein"

Il Presidente degli Stati Uniti chiede 10 miliardi di dollari per un articolo che lo lega a Epstein. Dow Jones respinge le accuse e annuncia una vigorosa difesa contro il tycoon

Israele punta alla conquista di Gaza City: occupazione militare ed evacuazione dei residenti, per colpire Hamas

Israele punta alla conquista di Gaza City: occupazione militare ed evacuazione dei residenti, per colpire Hamas

Netanyahu contro tutti: il suo piano in cinque punti per arrivare al controllo di Gaza e disarmare Hamas è stato approvato, ma resta contrario l'esercito, per l'opposizione è un disastro. Israeliani in piazza contro il governo