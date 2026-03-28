Incidente e arresto per Tiger Woods in Florida: rifiuta test e finisce in carcere

Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, Woods è uscito dall’impatto senza riportare ferite. Tuttavia, il suo comportamento ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti intervenuti sul posto. Secondo quanto riferito dalle autorità, il giocatore appariva confuso e rallentato nei movimenti, elementi che hanno portato all’avvio di accertamenti più approfonditi. Gli investigatori specializzati in guida sotto l’effetto di sostanze hanno sottoposto Woods a diversi controlli sul luogo dell’incidente. Il campione ha spiegato di soffrire ancora per le conseguenze di vecchi infortuni e interventi chirurgici, fattori che sarebbero stati presi in considerazione durante le verifiche. Nonostante ciò, gli agenti hanno ritenuto necessario procedere con ulteriori test.

ESCLUSA LA PRESENZA DI ALCOL, MA WOODS HA RIFIUTATO IL TEST DELLE URINE PER ALTRE SOSTANZE

Il test dell’etilometro ha dato esito negativo, escludendo la presenza di alcol nel sangue. Tuttavia, al momento di effettuare un esame delle urine, richiesto per accertare l’eventuale assunzione di altre sostanze, Woods si è rifiutato di collaborare. Questo diniego ha fatto scattare automaticamente le accuse previste dalla legge, tra cui guida in stato di alterazione, danneggiamento di proprietà e rifiuto di sottoporsi a controlli obbligatori. Il 15 volte vincitore di tornei Major è stato quindi arrestato e trasferito presso il carcere della contea di Martin, dove è rimasto per circa otto ore. Nelle prime ore del mattino è stato poi rimesso in libertà dopo il pagamento della cauzione. Le autorità locali hanno confermato che i reati contestati non rientrano tra quelli più gravi, ma restano comunque oggetto di indagine. Non è la prima volta che Tiger Woods è coinvolto in questo tipo di incidenti: nel 2017 venne arrestato e rilasciato su cauzione per guida in stato di ebbrezza, nel 2021 rimase coinvolto in un grave incidente in auto che gli provocò numerose fratture alle gambe. Una figura che, oltre ai successi straordinari ottenuti sui campi da golf, ha vissuto negli anni anche momenti personali difficili e controversie fuori dallo sport. Resta ora da chiarire con precisione cosa abbia causato l’incidente e se vi siano responsabilità ulteriori.