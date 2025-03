Incidente nel Mare del Nord, si scontrano una petroliera americana e una nave cargo portoghese, fiamme a bordo, almeno 32 feriti

Un grave incidente marittimo è avvenuto alle 10, ora locale, le 11 ora italiana, nel tratto di mare di fronte alle coste dell'East Yorkshire, nel Mare del Nord. A scontrarsi sono state una petroliera battente bandiera americana e una nave cargo portoghese. La collisione ha provocato un violento incendio che ha avvolto le navi coinvolte. Il fumo è visibile a chilometri di distanza. Almeno 32 i feriti. Al momento le cause di quanto accaduto sono ignote, sarà aperta un’inchiesta. Le autorità britanniche sono immediatamente intervenute. Sul posto navi ed aerei antincendio per cercare di contenere le fiamme e limitare i danni. Per quanto riguarda la dinamica, la nave petroliera pare fosse ormeggiata al largo di Hull al momento dell'incidente, dopo essere salpata da un porto greco. E sarebbe stata di fatto investita dal mercantile appartenente a un armatore tedesco e battente bandiera portoghese, che pare fosse in navigazione fra il porto scozzese di Grangemouth e quello olandese di Rotterdam.





Le operazioni di spegnimento in corso

L'intero equipaggio della petroliera è stato evacuato e conteggiato a terra. Non è ancora chiara la sorte di chi è a bordo del cargo. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono tuttora in corso. Sul posto si sono recati diverse navi e aerei antincendio. C’è apprensione anche per quanto riguarda i rischi di inquinamento ambientale. La Guardia Costiera britannica sta monitorando l'impatto del "probabile inquinamento" causato dall'incidente che è avvenuto a poche miglia di distanza dal porto inglese di Hull.





Il Pentagono

La petroliera coinvolta nell’incidente è una delle dieci navi mobilitate dal Pentagono. Dal 2023 è inserita nel programma di riserva strategica del governo degli Stati Uniti. L’imbarcazione è utilizzata per il rifornimento di carburante per le forze armate statunitensi schierate in Europa. L'equipaggio della petroliera è composto esclusivamente da marinai americani. Non è confermato che in questo viaggio fosse impegnata in questo tipo di attività





Il tratto di mare

Il tratto di mare in cui si è verificato l'incidente è noto per essere uno dei più trafficati del mondo. Da qui transitano numerose rotte commerciali. Decine le navi che lo attraversano ogni giorno. E questo rende l'incidente ancora più significativo, non solo per le potenziali implicazioni ambientali, ma anche per la sicurezza della navigazione in una delle zone marittime più frequentate del Mare del Nord.