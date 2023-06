Inter sconfitta, il Manchester City ha vinto la Champions, 1-0 in finale con grandi rimpianti dei nerazzurri

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

SOGNO INFRANTO

Il sogno dell’Inter è finito. Il Manchester City ha rispettato i pronostici e ha coronato una grande stagione laureandosi campione d'Europa. Ma la finale di Istanbul non ha mostrato grande distanza tra le due squadre. Gli inglesi hanno vinto di corto muso, i nerazzurri si possono rammaricare per tre grandi occasioni non sfruttate, gli attaccanti hanno tradito Simone Inzaghi nella notte più importante. La traversa di Di Marco fa capire che è anche mancato un pizzico di fortuna. Detto questo, la squadra di Guardiola non ha rubato niente: nell’arco della stagione è stata la squadra più forte, ma in finale non è stata dominante. E questo accresce il rammarico interista. Il City spezza un tabù e vince la sua prima Champions. E il trionfo è ancora più grande, perché i ragazzi di Manchester in questa stagione hanno vinto anche il campionato e la FA Cup: stavolta il triplete lo hanno fatto gli avversari dell’Inter.





FINALE EQUILIBRATA

Il primo tempo è stato equilibrato. Il City ha tenuto maggiormente il possesso della palla, ma l’Inter – con una prova ordinata e attenta - ha contenuto bene la qualità offensiva degli avversari. Che si sono presentati dalle parti di Onana soltanto un paio di volte in 47 minuti: prima con una bella incursione a destra di Bernardo Silva, conclusa da un tiro sul fondo; poi con una bella girata di Haaland murato dal portiere nigeriano. In qualche occasione, ai nerazzurri si è presentata l’opportunità di ripartire ma sono mancate precisione e cinismo nell’ultimo passaggio, dunque Ederson nel primo tempo non ha corso rischi. Imprevisto per Guardiola: l’uscita dal campo per un problema muscolare di De Bruyne intorno alla mezzora; al posto del belga è comunque entrato un altro talento: Foden. Che certo non ha peggiorato la qualità della squadra. Pochi invece gli squilli dell'attesissimo centravanti norvegese Haaland.