Israele conferma l'invio di armi a clan palestinese anti-Hamas a Gaza per salvare vite dei nostri soldati

L'APPOGGIO DI ISRAELE A UN GRUPPO ANTI-HAMAS

Le forze armate israeliane hanno confermato di aver fornito sostegno, anche militare, a una fazione palestinese rivale di Hamas operante nella Striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa, il generale di brigata Effie Defrin ha spiegato che la cooperazione con gruppi ostili al movimento islamista rientra nelle strategie adottate da Israele per raggiungere gli obiettivi della campagna militare in corso. “Stiamo conducendo diverse azioni per minare il potere di Hamas”, ha affermato il portavoce militare, sottolineando che l’eliminazione del controllo esercitato da Hamas su Gaza resta una delle priorità operative. Le dichiarazioni arrivano all’indomani della rivelazione fatta da Avigdor Lieberman, parlamentare ed ex ministro della Difesa, che aveva raccontato alla televisione pubblica israeliana che l’esecutivo stava fornendo armamenti a gruppi considerati criminali. Le informazioni sono state poi confermate anche dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha commentato positivamente il sostegno offerto a una fazione beduina anti-Hamas, guidata da Yasser Abu Shabab. Secondo il Consiglio Europeo per le Relazioni Estere, il gruppo in questione è stato accusato di saccheggi ai danni dei convogli umanitari diretti alla popolazione civile. Tuttavia, Netanyahu ha difeso apertamente la scelta: “Aiutare chi si oppone ad Hamas ci consente di risparmiare vite tra i nostri militari”, ha dichiarato in un video.