L'Aeroporto di Roma Fiumicino si conferma il migliore d'Europa. la settima volta

L'estate fa capolino e con lei le partenze per le vacanze. Tra valigie pesanti, biglietti da non perdere e mete del cuore da raggiungere, è un momento cruciale per i trasporti. Un contesto in cui diventa ancor più significativo il riconoscimento ottenuto dall'Aeroporto di Roma Fiumicino, che per la settima volta, dal 2018, è stato eletto il migliore d'Europa nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri.





BEST AIRPORT AWARD

A decretalo, ieri sera ad Atene, è stata l’associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Europe nel corso dell'Assemblea generale, in cui, ogni anno, vengono premiati con il “gli scali che si sono distinti per l’eccellenza del personale, per la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture aeroportuali. Tutti parametri trovati nel Leonardo da Vinci di Fiumicino, gestito da ADR, società del gruppo Mundys, e che è recentemente salito all’8° posto nella Top 10 dei migliori aeroporti del mondo, stilata dall’organizzazione





TRONCONE, GRAZIE ALLE PERSONE

Riconoscimenti che premiano l'eccellenza dell'hub, caratterizzato da un'attenzione costante per i viaggiatori, aumentati di un ulteriore 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. “ha commentato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, esprimendo la soddisfazione del gruppo.





LA RESILIENZA DEGLI AEROPORTI UCRAINI

Ma nel corso della cerimonia di ACI Europe, c'è stato spazio anche per la strettissima attualità. Così un premio è stato conferito anche alla "" degli aeroporti ucraini, per la tenacia con cui hanno affrontato gli ultimi tre anni di guerra, lavorando senza sosta ogni giorno per preservare le infrastrutture esistenti, mantenendo la propria capacità operativa e curando il proprio personale.