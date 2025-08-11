L’Haka conquista anche il Basket, quella dei Tall Blacks incanta all’Asia Cup

L’Haka conquista anche il Basket, quella dei Tall Blacks incanta all’Asia Cup

L’Haka conquista anche il Basket, quella dei Tall Blacks incanta all’Asia Cup Photo Credit: ANSA/DARREN ENGLAND

Sergio Gadda

11 agosto 2025, ore 08:00

Dopo il rugby, la nazionale neozelandese di basket utilizza una propria versione di questa danza prima di ogni incontro

Dici Haka e pensi agli All Blacks, la leggendaria nazionale di rugby neozelandese che porta in giro per il mondo questa danza maori da oltre un secolo e che è vista come simbolo di identità, orgoglio e rispetto. Ma da oggi questa “danza” non è più esclusiva del Rugby, lo è anche per il Basket. Infatti c’è un’altra squadra, ai più poco nota ma altrettanto coinvolgente, che ha fatto dell’Haka un rituale prima di ogni match: si tratta dei Tall Blacks, ovvero la nazionale di basket della Nuova Zelanda.


Solo un gioco di parole?

All Blacks si trasforma in “Tall Blacks”. In realtà dietro questo nome c’è una scelta ben precisa. Il gioco di parole unisce due caratteristiche fondamentali: "Tall", ovvero “alti” , intesa la caratteristica che devono avere i giocatori di una squadra di basket , e "Black", ovvero il colore nero che accomuna tutte le rappresentative sportive neozelandesi. Sulle divise da gioco, infatti spesso compare proprio la scritta “Tall Blacks” al posto del più tradizionale “New Zealand”.


La Haka del basket

Il rituale non cambia, rugby o basket, i Tall Blacks aprono ogni partita con una haka, una danza cerimoniale maori carica di significato. Quella utilizzata dal team si chiama “Pango Te Kahikatea” ed è stata scritta nel 2006 dall’ex giocatore Paora Winitana. E’ il racconto della forza della squadra nel superare ostacoli e difficoltà e si ispira al mito del dio Tane che recupera i tre “cesti della conoscenza” dagli inferi, ovvero un richiamo puramente simbolico per un gruppo che cerca sempre di imparare, crescere e migliorarsi. Nella versione dei cestisti non ci sono linguacce o gesti estremi. Infatti l’obiettivo non è quello di intimidire con la forza, ma trasmettere unità, orgoglio e connessione con le proprie radici.


L’Haka alla conquista del pubblico

A colpire il pubblico del King Abdullah Sports City durante l?Asia Cup è stata proprio la haka pre-partita. Ma non è una prima volta per Tall Blacks. Già in passato hanno eseguito l’Haka davanti alla corazzata Team USA ai Mondiali 2023. La danza non impressionò gli statunitensi che si imposero per 99-72, ma la scena fece il giro del mondo.


Argomenti

All Blacks
haka
Tall Blacks

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • È morto Ludovico Peregrini, è stato il "Signor No" della televisione italiana

    È morto Ludovico Peregrini, è stato il "Signor No" della televisione italiana

  • Il 15 agosto il faccia a faccia tra Trump e Putin, la sede sarà l'Alaska

    Il 15 agosto il faccia a faccia tra Trump e Putin, la sede sarà l'Alaska

  • Resa nota la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2025, tra i giocatori c’è un solo italiano: Donnarumma

    Resa nota la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2025, tra i giocatori c’è un solo italiano: Donnarumma

  • Oggi, 28 Luglio, è la Giornata Europea contro gli Incendi Boschivi, un’emergenza attualissima

    Oggi, 28 Luglio, è la Giornata Europea contro gli Incendi Boschivi, un’emergenza attualissima

  • 3-1 con il Brasile, l'Italia, l'Italia del volley femminile vince la Nations League

    3-1 con il Brasile, l'Italia, l'Italia del volley femminile vince la Nations League

  • Sull’estate degli italiani arriva il “caro gelato” prezzi aumentati del 30% in quattro anni

    Sull’estate degli italiani arriva il “caro gelato” prezzi aumentati del 30% in quattro anni

  • Bombe carta e blocchi autostradali alla marcia dei No Tav in Val di Susa, la premier Meloni: “Atti vergognosi”

    Bombe carta e blocchi autostradali alla marcia dei No Tav in Val di Susa, la premier Meloni: “Atti vergognosi”

  • Il punto su Inter, Milan e Juventus, tra nuove sfide e intrecci di mercato

    Il punto su Inter, Milan e Juventus, tra nuove sfide e intrecci di mercato

  • Bastano settemila passi per mantenersi in salute, lo indica uno studio pubblicato su Lancet

    Bastano settemila passi per mantenersi in salute, lo indica uno studio pubblicato su Lancet

  • La morte di Emanuela Ruggeri resta un mistero, atteso l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso

    La morte di Emanuela Ruggeri resta un mistero, atteso l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso

Resa nota la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2025, tra i giocatori c’è un solo italiano: Donnarumma

Resa nota la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2025, tra i giocatori c’è un solo italiano: Donnarumma

Tra le nominations per il premio quale miglior allenatore Conte (Napoli) e Maresca (Chelsea), in lizza per il Pallone d’oro femminile due italiane: Sofia Cantore e Cristiana Girelli; i premi verranno assegnati il prossimo 22 settembre

Jannik Sinner tornerà in campo a fine luglio a Toronto, ecco quanto dureranno le sue vacanze

Jannik Sinner tornerà in campo a fine luglio a Toronto, ecco quanto dureranno le sue vacanze

Il numero uno al mondo continuerà ad allenarsi. Tutti sono curiosi di sapere dove andrà in vacanza

Oggi, domenica 13 luglio, la finale del Mondiale per Club: è sfida PSG-Chelsea

Oggi, domenica 13 luglio, la finale del Mondiale per Club: è sfida PSG-Chelsea

Presente in tribuna anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fischio d’inizio alle 21, ora italiana