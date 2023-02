La foto-scoop di Fedez e Chiara Ferragni: nessuna crisi

Felici. Sorridenti. Uniti. Complici. Chiara Ferragni e Fedez “pizzicati” a Milano dal giornalista Alberto Dandolo, che pubblica la foto scoop sui social. E si torna a parlare della (presunta) crisi dei Ferragnez, ormai del tutto archiviata. La vicenda tiene banco da settimane, ma andiamo per gradi. A Sanremo, dove l’influencer è protagonista di due serate come co-conduttrice, si sarebbe consumato lo strappo tra i due: prima il bacio di Rosa Chemical e Fedez, poi i riflettori puntati sul rapper e non su sua moglie, infine una lite che sarebbe avvenuta - condizionale d’obbligo - dietro le quinte del Festival. Il silenzio sui social. Nessun tipo di post di Fedez e alcune foto della Ferragni senza di lui. Tutto questo fa impazzire di curiosità i fan: cosa succede in casa Ferragnez?

FEDEZ NERVOSO?

Poi l’uscita del podcast Wolf, Fedez appare nervoso: balbetta e sembra essere molto stressato. “Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, per portare la mia esperienza e quella di terzi”, spiega in diretta. Continua a bere acqua dalla tazza sulla scrivania. “Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile”, continua.