La mamma di Ultimo commenta la gravidanza di Jacqueline. Il post su Instagram diventa virale in poco tempo

La notizia della gravidanza di Jacqueline, che renderà il cantante Ultimo papà, ha fatto il giro della Rete. Milioni di like, condivisioni e commenti (guarda sulla pagina Instagram di RTL102.5 il nostro Reel su Ultimo). Un bellissimo momento per il cantante romano e per la sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo. Ora interviene la mamma del cantante, Anna Sanseverino. Che sui social rompe il silenzio e dice:

“E poi arriva questo momento e l’emozione ha preso il sopravvento” . Così la mamma di Ultimo, su Instagram, manifesta tutta la sua felicità. “Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava ma ora sta per arrivare E ( l’iniziale del nome del nipotino, ndr) e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche”.

Non tarda ad arrivare, sempre sui social, il commento di Jacqueline. Che scrive:

“Mi fai piangere così! Ti voglio bene nonna Anna“.

IL RAPPORTO TRA JACQUELINE E LA MAMMA DI ULTIMO. E CON HAETHER PARISI?

Un bellissimo rapporto, quello tra Jacqueline e la mamma di Ultimo. Sembra, invece, che la ragazza non abbia molta sintonia con sua madre, Heather Parisi. In una recente intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai2, la ballerina di Fantastico aveva detto: “Ultimo? Non so di cosa parli, non so di cosa tu stia parlando, non seguo i gossip sui miei figli”.

Poi ha cercato di sistemare il tiro così: “Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando mi è stato chiesto: “è contenta di essere la suocera di Ultimo?” ho risposto: “Di chi? Non so di cosa parli”. Apriti cielo. Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo. Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia figlia. So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro”.

Sicuramente Haete Parisi, donna di spettacolo, famosa in tutto il mondo, è felicissima per l'arrivo di un bebè. Ma il gossip, quasi sempre, fa parlare le malelingue.

LEGGI ANCHE

ULTIMO DIVENTA PAPÀ, COME SI CHIAMERÀ IL FIGLIO? È GIÀ TOTONOMI

CHI È JACQUELINE LUNA DI GIACOMO? TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA FIDANZATA DI ULTIMO