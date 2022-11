Lanciano minestrone su un quadro di Van Gogh: gli ambientalisti no-art colpiscono anche a Roma, opera salva

Zuppa di verdura su Van Gogh

A portare avanti l'azione quattro ragazze che sono entrate singolarmente poi si sono unite ad un un gruppo. Arrivate davanti al quadro una di loro ha tirato fuori un barattolino che aveva infilato dentro i pantaloni. Al quadro "non è successo niente e le ragazze si sono poi attaccate con la mano sotto il quadro con l'attack", ha spiegato Iole Siena, presidente e amministratrice delegata di Arthemisa la società che produce e organizza la mostra. Le attiviste, del movimento ecologista 'Ultima Generazione', dopo avere imbrattato l'opera si erano incollate alla parete urlando slogan contro l'uso del carbone e sul cambiamento climatico. All'arrivo dei carabinieri, allertati dal museo, le quattro attiviste - tutte maggiorenni ma non residenti a Roma - hanno infine desistito, sono state identificate e portate in caserma. Per stabilire il tipo di denuncia che si profila per le quattro giovani si valuteranno anche gli eventuali danni al quadro. In quest'ultimo caso all'accusa di manifestazione non autorizzata si aggiungerebbe il danneggiamento di opera d'arte. Gli inquirenti, nel caso in cui dovessero essere riscontrati danni, potrebbero far scattare nei confronti delle tre l'accusa di "deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici". Si tratta di fattispecie a tutela del patrimonio culturale che prevede una condanna da due a cinque anni.

Agiamo per amore dell'arte, così le attiviste

"Oggi, zuppa di verdura sul "Seminatore" di Van Gogh. Agiamo per amore della vita, dunque per amore dell'arte! In un futuro dove faticheremo a trovare da mangiare per tutti, come possiamo pensare che l'arte sarà ancora tutelata?". E' quanto si legge in un post su Twitter di Ultima Generazione.