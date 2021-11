Le ceneri di Rubicondi arriveranno sabato in Italia. Doppio funerale per l’attore

Funerali a New York, dove Rossano Rubicondi viveva ormai da molti anni dopo aver lasciato l'Italia (pare dopo una brutta delusione d’amore). La cerimonia, secondo fonti in nostro possesso, si terrà venerdì 5 novembre a St. Vincent Ferrer Roman Catholic Church - nella zona Upper East side di Manhattan, a New York, alle 18.30 ora italiana. Non ci saranno, a quanto pare, i genitori di Rubicondi che sono rimasti in Italia.

Sabato pomeriggio, invece, si terrà una messa in suffragio di Rossano a Milano (come vi abbiamo annunciato alcuni giorni fa) alle 17 presso il santuario arcivescovile di San Giuseppe. Sono attese centinaia di persone: volti noti della tv, i suoi amici di sempre.

Rossano Rubicondi sarà cremato. Secondo rumors, l'urna con le sue ceneri sarà spedita dall’America sabato mattina ed arriverà nelle mani dei suoi genitori nella tarda serata. Una parte delle ceneri, però, resterà ad Ivana Trump (sua ex moglie) che pare abbia intenzione di portarle a Miami.





LA VITA DI ROSSANO RUBICONDI TRA MODA, CINEMA E TV

Bello. Sorridente. Pieno di vita. Rossano Rubicondi non avrebbe mai immaginato di morire così giovane, ad appena 49 anni. Eppure un brutto male, un melanoma, l'ha portato via per sempre.

E' morto a New York nella sua casa, a pochi passi da quella di Ivana Trump - con cui ha sempre mantenuto ottimi rapporti. Sarebbe morto per embolia polmonare ed una caduta è stata fatale nella vasca da bagno. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dopo alcune ore. In Italia a dare la notizia è stata Simona Ventura, legata a Rubicondi dai tempi dell'Isola dei famosi (dove lui partecipò come concorrente).

Rossano mette sempre palla al centro. Riparte da zero e segna gol, senza aver paura di nulla. Determinato e intraprendente in ogni progetto lavorativo. Ad esempio, decide di investire in una nuova attività nel campo della ristorazione a West Palm Beach in Florida. Ma l'uragano Irma stravolge i suoi progetti sotterrando nel fango il truck acquistato per vendere cibo da asporto.





L'AMORE TRA RUBICONDI E IVANA TRUMP

Si narra di un incontro a Saint Tropez, dove Rossano solitamente trascorreva i mesi estivi cantando nei locali più chic. Lì, secondo i tabloid, avrebbe conosciuto l'ex moglie di Donald Trump. Un colpo di fulmine e poi quel fidanzamento durato sei anni: copertine sui principali giornali ed ospitate in tv. Poi le nozze, nel 2008, costate 3 milioni di dollari e celebrate nel resort di Mar-a-Lago a Palm Beach. Tre giorni di festeggiamenti con i personaggi più importanti del pianeta.

In Italia Rubicondi veniva raramente: qualche apparizione in televisione (a Ballando con le stelle con Ivana TRump) e poche interviste. Da sempre chiamava Ivana “la signora”: amava essere un galantuomo in ogni occasione con la sua inconfondibile voce tutta di diaframma. Buon viaggio, Rossano.