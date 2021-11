“Le Olimpiadi? Un mix di emozioni da provare”: l’azzurra Letizia Paternoster ricorda Tokyo2020

Sudore, passione, risultati e sacrifici. La vita degli sportivi è scandita da tantissime difficoltà soprattutto quando all'orizzonte ci sono le Olimpiadi. E lo sa bene Letizia Paternoster, ciclista, una delle atlete azzurre di Tokyo2020. Ora riavvolge il nastro dei ricordi e racconta quell'avventura in radiovisione su RTL 102.5 News, durante Trends & Celebrities. “Non è andata proprio come volevo, ma sono comunque contenta. I Giochi sono un mix di emozioni enormi, un mondo tutto da vedere, da scoprire, da provare. Sei nel villaggio olimpico, accanto ai campioni più grandi che ci siano al mondo. È un’emozione grande”, svela la giovane azzurra ha anche vinto la medaglia d’oro nella gara ad eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista, che si è disputata a Roubaix.





L'AMORE IN TELEVISIONE? NO, GARZIE AI SOCIAL

Letizia è legata ad Alessandro Graziani, volto di Uomini e donne oltre a Temptation island. "Non ho trovato l'amore in tv, ma devo ringraziare i social....", dice mentre il suo fidanzato la guarda quasi estasiato. Cupido è arrivato quasi per caso. Ed, ovviamente, ha portato l'amore. Quello vero, quello che ha fatto battere il cuore sin da subito. "Lei ha più visibilità di me, questo mi dà più modo di esserlo. Io lo ammetto tranquillamente, in quanto credo che la mia sia una gelosia sana. Non stiamo parlando di stalking o altro”, commenta Graziani. Che poi parla, senza freni, dell'inizio della loro storia d'amore. “Durante il lockdown ero a Uomini e Donne, stavo cercando l’anima gemella. Poi, dopo il lockdown, mi ha scritto lei su Instagram. Si è fatta avanti, però il corteggiamento è durato tanto, almeno un mese e mezzo, quasi due. Al primo appuntamento mi ha portato in bici elettrica in cima a una montagna”, dice. E la Paternoster conferma: “Dopo un mesetto doveva iniziare il campionato di pallavolo e non sapeva come fare”.





IL RITORNO IN TELEVISIONE?

Potrebbero approdare in televisione insieme. Per adesso non c'è nulla di sicuro, ma la Paternoster e Graziani sarebbero due concorrenti ideali per gli autori de L’Isola dei Famosi o di Pechino Express. “Se non intaccasse gli impegni sportivi, sarebbe una bellissima esperienza di coppia da fare, tanto per come è fatto il programma, quanto per come siamo fatti noi, molto acqua e sapone”, conclude Graziani. Lei, invece, scarta l'ipotesi Temptation island: la gelosia potrebbe rovinare il rapporto d'amore con Alessandro.