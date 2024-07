Le prime foto della gravidanza: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo emozionano i fan

Le prime foto di Ultimo con Jacqueline Luna Di Giacomo sono virale. Innamorati più che mai. Il pancione è ben in vista: sta per arrivare un bebè, la notizia rende felicissimi milioni e milioni di fan della coppia.

Durante il concerto allo stadio Olimpico, Ultimo ha ufficializzato la gravidanza di Jacqueline condividendo un momento pieno d'amore con il pubblico. Le immagini hanno fatto il giro dei social, nella pagina Instagram di Rtl102.5 puoi rivedere il Reel con i momenti più belli di quella serata all'Olimpico.

GLI SCATTI SUI SOCIAL

Jacqueline e Ultimo pubblicano alcuni scatti bellissimi della fotografa Giulia Parmigiani, sui social il post recita: “Un po' di panciotta, un po' di voglie e un chitarrista messicano che ho trovato in Sicilia”. Look da mare con cappello di paglia e l'immancabile chitarra tra le mani del cantante romano.

FIOCCO AZZURRO IN ARRIVO IN AUTUNNO

E Ultimo diventerà papà in autunno. Jacqueline, infatti, partorirà dopo l'estate. La figlia di Heather Parisi, qualche settimana fa, sui social ha scritto: “Che bella famiglia”. Ultimo ha risposto: "La favola continua, sempre".

Riavvolgiamo il nastro. Quella sera il pubblico presente all'Olimpico ha vissuto una vera e propria favola. Indelebile. L'annuncio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo ha emozionato tutti. Lui ha baciato il pancino di Jacqueline dicendo:



Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no. Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte. Mi fischiano le orecchie nel silenzio mentre Roma rimane accesa a cullarmi. Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola. Se vorrà diventare medico, lo ringrazierò a vita da buon ipocondriaco. Se vorrà lavorare in un bar gli dirò che andrò a prendere il caffè da lui ogni mattina, se vorrà. Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo ‘suo figlio ha la mente per aria’, sorriderò e saprò da chi ha preso. Prendo il telefono e riguardo quel padre mentre canta ti dedico il silenzio col figlio abbracciati piangendo. Torno a commuovermi e mi dico: Mi avete insegnato voi la parola amore