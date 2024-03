Lory Del Santo firma un altro docufilm

Dopo The Lady, Lory Del Santo firma la regia di un docufilm sui seguaci di QAnon. L’attrice dopo aver generato scalpore con The Lady torna alla regia, la troupe delle iene del popolare programma di Italia uno, in Arizona sul set per documentare la realtà del gruppo QAnon.

IL NUOVO PROGETTO DI LORY DEL SANTO

L’attrice e regista, dopo il successo di The Lady, la prima serie tv disponibile gratuitamente sul web uscita nel lontano 2014, oggi si sta dedicando alla realizzazione di un docufilm su QAnon. Nel progetto, Lory mostrerà la realtà del fenomeno nato nel 2017 negli USA, riconosciuto tra i padri fondatori del complottismo a livello mondiale.

QAnon è un gruppo di estrema destra, la cui teoria è quella di un'ipotetica trama segreta, organizzata da un presunto Deep State, un potere occulto, che avrebbe agito contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il gruppo, oggi vanta migliaia di seguaci in tutto il mondo e attraverso l’occhio imparziale ma determinato della regista, potremo farci un’idea più approfondita di ciò che questo fenomeno rappresenta e sul perché, così tante persone siano tentate di credere a determinate teorie.

I PROTAGONISTI

L'attrice e regista s’immerge nella realtà di questo fenomeno raccontando semplicemente l’essenza di un fenomeno con obiettività e lasciando allo spettatore la possibilità di farsi delle idee. I protagonisti sono proprio loro, i seguaci di QAnon, ritratti nella loro quotidiana devozione per questo movimento. L’intero progetto è seguito anche dalla popolare trasmissione di Italia 1 Le Iene, attraverso lo sguardo curioso e incalzante dell’inviato Gaston Zama: sarà lui a raccontare cosa succede dietro le quinte della realizzazione di questo progetto.

Lory Del Santo è una donna forte, che non ha mai esitato a trattare tematiche forti nella sua vita, non solo sullo schermo ma anche nella vita. È una donna che ha sofferto molto e ha saputo rimettersi in gioco, creando energia dal suo profondo dolore, attraverso l’uso consapevole della resilienza e la costante scelta di rialzarsi.