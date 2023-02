Mahmood e Blanco tornano all'Ariston con "Brividi", ecco l'inizio del festival targato Amadeus

Come è avvenuto per I Maneskin, anche Mahmood e Blanco tornano a Sanremo dopo la vittoria dello scorso anno. Non si sa quello che avrà immaginato Amadeus per sorprendere il pubblico, ma sembra ormai che il conduttore e direttore artistico voglia portare ogni anno il vincitore dell'ultima edizione. Un'idea che, sicuramente, non dispiace al pubblico. Per Mahmood il Festival di Sanremo è un po' come sentirsi a casa. Indimenticabile la sua vittoria con "Soldi". Era il 2019. Per lui era la vera prova del fuoco, superata a pieni voti. Nel 2022 torna al Festival con Blanco e vince di nuovo.



Rebus look e fuoriprogramma: cosa combineranno Mahmood e Blanco al Festival? Tutto top secret. Nessuna spifferata dell'ultim'ora, ma la coppia di cantanti ormai ci ha abituato a grandi performance dove pochissimo è deciso a tavolino preventivamente.

IL NUOVO SINGOLO DI BLANCO

E' uscito da pochi giorni il nuovo singolo di Blanco, L’isola delle rose, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Si tratta di un lavoro musicale che arriva dopo una serie di traguardi raggiunti nell’ultimo anno: 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme. E poi un tour di 35 date andato interamente sold out.

Ad anticipare il nuovo album di BLANCO è il singolo "L’isola delle rose", che tratta temi come romanticismo, sesso, inquietudine, fisicità e fragilità.