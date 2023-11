Marco Mengoni torna a Sanremo, l’annuncio di Amadeus da Fiorello: “Sarà co-conduttore”

Mancano pochi mesi al festival di Sanremo targato Amadeus. E’ tutto quasi già pronto: Amadeus è ospite della prima puntata di Viva Rai2, che si trasferisce da via Asiago al Foro italico di Roma. Qui arriva l’annuncio- bomba del direttore artistico: sul palco dell’Ariston ci sarà Marco Mengoni come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo.

Lo scorso anno, il cantante di Ronciglione ha vinto il Festival con “Due vite” a distanza di dieci anni da “L’essenziale”. Amadeus lo richiama non solo per cantare nel corso della prima serata, come accade con tutti i vincitori dell’anno precedente, ma gli dà un ruolo importantissimo. L’annuncio arriva durante Viva Rai2 con Amadeus, direttore artistico e conduttore, che svela la prima carta. Vincente. Tra l’altro, proprio Mengoni ha inanellato una serie di successi e premi, tra cui anche la vittoria al Power Hits Estate di RTL 102.5 all’Arena di Verona.

Le parole di Amadeus

“Marco Mengoni sarà il super ospite musicale della prima puntata, ma c’è molto di più”, spiega il direttore artistico. Un annuncio secco che riempie di gioia tutti. “Sarà anche il mio co conduttore della prossima edizione del Festival”, aggiunge Amadeus. “Io sarò lì a guardarvi”, dice ancora Fiore. Il cantante risponde con una foto su X: “Grazie per l’invito, Ama. Ci vediamo in riviera”. Perché Sanremo è Sanremo. L’emozione sale.